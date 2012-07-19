《香港重要政经日程》--7月19日-7月26日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
=====================今日香港主要政经消息==========================
7月19日(周四)
-- 公布4-6月份失业率.
-- 长江基建(1038.HK)公布中期业绩.
-- 长江生命科技(0775.HK)公布中期业绩.
-- 电能实业(0006.HK)公布中期业绩.
--14:00 敏华控股(1999.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月20日(周五)
-- 置业产业信托(0778.HK)公布中期业绩.
-- 汇贤房托(87001.HK)公布中期业绩.
--10:00 先施(0244.HK)股东周年大会.
--10:00 三丸控股(2358.HK)股东特别大会.
--11:00 达进东方照明(0515.HK)股东特别大会.
--11:00 远东发展(0035.HK)股东特别大会.
--14:30 中能控股(0228.HK)股东特别大会.
7月23日(周一)
-- 联合集团(0373.HK)特别股东大会.
-- 联合地产(香港)(0056.HK)特别股东大会.
-- 新鸿基公司(0086.HK)特别股东大会.
-- 谢瑞麟(0417.HK)年度股东大会.
-- 越秀地产(0123.HK)特别股东大会.
--16:30 公布6月消费物价指数.
7月24日(周二)
-- 汇隆控股(8021.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布6月外贸数据.
--11:00 元征科技(2488.HK)在深圳召开特别股东大会.
7月25日(周三)
-- ASM PACIFIC(0522.HK)公布上半年业绩.
-- 宏峰太平洋(8265.HK)公布上半年业绩.
-- 黄河实业(0318.HK)公布全年业绩.
-- 联合能源集团(0467.HK)公布上半年业绩.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)特别股东大会.
*7月26日(周四)
-- 北人印刷机械股份(0187.HK)公布上半年业绩.
-- 凯德商用-S6813.HK公布上半年业绩.
-- 新华保险(1336.HK)派发特别股息.
-- QPL INT'L(0243.HK)公布全年业绩.
--15:30 宝威控股(0024.HK)特别股东大会.
--10:00 森宝食品(1089.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3