《香港报摘》--其他报纸重要消息7月19日

* 明报:

--地政总署公布, 将军澳临海地66C2区的地皮将于下月17日与坪洲丈量约份地段第674号地盘同步招标,今年9月21日截标,市场估价达22亿港元,每方尺楼面地价约4,512港元,有机会成为将军澳区内新地王.(B03)

* 星岛日报:

--新世界集团牵头发展的港岛天后半山新东方台豪宅,刚落实接纳补地价.消息人士指,总额达37.5亿港元,每尺约9,500港元,为年初至今最大型的住宅补地价. (A02)

--欧美严查银行操控伦敦银行同业拆息(Libor)一案,触动亚洲多国相继仿效.香港金融管理局亦关注事件,银行公会主动检讨香港银行同业拆息(Hibor)定价机制,并向财资市场公会(TMA)寻求专业意见.(B02)

--上市公司发布股价敏感消息的停牌时间,明年可望大幅缩减.消息透露,香港交易所(0388.HK)上市委员会已讨论"中途停牌"机制,月底谘询市场,建议将停牌时间由目前最短半个交易日,缩短至30或45分钟.(B04)

* 苹果日报:

--高盛发表研究报告指,本港地产发展商去年预售表现稳定,故相信地产股即将公布的中期业绩不会带来重大惊喜,其中料长实(0001.HK)的核心盈利倒退35%至53亿港元. (B06)

--从事房地产业务的侨福企业(0207.HK)发公告指中粮集团旗下的中粮香港将会收购侨福逾七成股权.有市场人士猜测,中粮或想将旗下的地产、旅游及酒店等业务整合并在港上市. (B07)

* 东方日报:

--市传俏江南已密锣紧鼓准备来港上市,最新加入中金,联同德银及瑞银担任承销团,最快下月启动上市活动,惟具体时间表仍需视乎市场情况. (B03)

--茂业国际(0848.HK)公布,预期截至6月底止上半年收入将按年录得轻微增长,纯利则有轻微至中度增长,当中来自经营百货店的经营利润按年表现相若,又提到有潜在收购项目.(B04)

--香港交易所(0388.HK)股权披露,伊泰煤炭(3948.HK)于上市首日(12日),获麦格理以招股价43港元买入2,440万股H股,持股量由0增至14.99%. (B05)

* 文汇报:

--中国经济增长放缓,影响上市公司.周三(18日)有9间公司发布盈警,其中中国重汽(3808.HK)预计上半年盈利同比大幅下降,而中策集团(0235.HK)、中海发展(1138.HK)及现时停牌中的泰丰国际(0724.HK)更预期上半年将录得亏蚀.(B01)

--江苏省大型国有企业苏豪控股集团在港设立的弘苏期货(香港)有限公司宣布正式开业,初期的交易主要涉及欧美交易所的商品期货.而若香港交易所(0388.HK)成功收购伦敦金属交易所(LME),未来该公司对成为LME会员亦有兴趣.(B02)

* 大公报:

--佳兆业(1638.HK)公布,拟斥8.14亿元人民币收购大连华濒及大连华普的股权.收购的两间公司,共同及直接拥有的地皮,位于辽宁省大连市中山区东港区, 指定作商业用途. (B05)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 黄凯

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