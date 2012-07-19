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货币新闻 | 2012年 7月 19日 星期四 09:34 BJT

〔香港股市〕恒指开盘升0.8%,受大型中资银行股及中国移动升势的提振

路透香港7月19日电---香港股市周四开盘上涨,追随隔夜美股涨势,并且受到大型中资银行股及中国移动升势的提振.

恒生指数.HSI开盘上扬0.8%,报19,393.45点.恒生国企指数.HSCE开盘涨1.03%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 戴素萍

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