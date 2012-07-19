〔港报社评〕检讨非专巴政策,解除罢驶威胁--星岛日报7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
这边厢非专营巴士商,酝酿罢驶要求政府放宽转变用途,那边厢又有不少学校和家长抱怨,校巴纷纷转做旅巴导致大加车费,成为急须解决的民生矛盾.香港现时约有7,000辆非专营巴士,按照政府分类提供8种服务,包括校巴、村巴、旅巴、厂巴、酒店接送巴士、跨境旅客巴士等.业界要求放宽用途方便弹性应付需求,又不满当局执法过严,因巴士维修,而改用替身车辆都可能被罚停牌3个月,上月开始以罢驶威胁,向政府施压.
经过议员斡旋与官员会谈,有关组织取消了本月罢驶行动.但是问题尚未解决,组织又计画在下月8日举行村巴大罢驶,如果与政府谈判没有进展,还可能在9月3日开学当天,举行村巴、校巴、旅巴总动员罢驶.
近年香港和中国来往日益频繁,跨境旅巴服务需求大增.与2005年相比,8大类服务中,6类牌照减少,只有村巴和跨境旅巴牌照增加,可见业界因应需求,在没有增加巴士数目的状况下,进行内部转型.
非专营巴士商希望增加发牌弹性方便业界转型,但是,单靠内部转型不足以应付需求,有关巴士牌照炒卖至高达200万元一个,推高经营成本,促成更多巴士要转型去经营利润丰厚的旅巴生意,导致新学年校车荒明显,车费暴涨,苦了学生和家长.
当局须因应这几年市场形势的转变和未来发展趋势,调整政策,包括如何压抑牌照炒风,避免相关成本转嫁到市民用家身上.(A06)
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3