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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:57 BJT

〔港报社评〕检讨非专巴政策,解除罢驶威胁--星岛日报7月19日

这边厢非专营巴士商,酝酿罢驶要求政府放宽转变用途,那边厢又有不少学校和家长抱怨,校巴纷纷转做旅巴导致大加车费,成为急须解决的民生矛盾.香港现时约有7,000辆非专营巴士,按照政府分类提供8种服务,包括校巴、村巴、旅巴、厂巴、酒店接送巴士、跨境旅客巴士等.业界要求放宽用途方便弹性应付需求,又不满当局执法过严,因巴士维修,而改用替身车辆都可能被罚停牌3个月,上月开始以罢驶威胁,向政府施压.

经过议员斡旋与官员会谈,有关组织取消了本月罢驶行动.但是问题尚未解决,组织又计画在下月8日举行村巴大罢驶,如果与政府谈判没有进展,还可能在9月3日开学当天,举行村巴、校巴、旅巴总动员罢驶.

近年香港和中国来往日益频繁,跨境旅巴服务需求大增.与2005年相比,8大类服务中,6类牌照减少,只有村巴和跨境旅巴牌照增加,可见业界因应需求,在没有增加巴士数目的状况下,进行内部转型.

非专营巴士商希望增加发牌弹性方便业界转型,但是,单靠内部转型不足以应付需求,有关巴士牌照炒卖至高达200万元一个,推高经营成本,促成更多巴士要转型去经营利润丰厚的旅巴生意,导致新学年校车荒明显,车费暴涨,苦了学生和家长.

当局须因应这几年市场形势的转变和未来发展趋势,调整政策,包括如何压抑牌照炒风,避免相关成本转嫁到市民用家身上.(A06)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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