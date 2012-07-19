〔港报社评〕新一届立法会竞争激烈的两大原因--文汇报7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
新一届立法会选举的提名期正式展开.在提名期首日,选举主任已接获39份提名书,共104人报名,打破历届立法会选举的首日提名纪录.新一届立法会选举竞争异常激烈有两大原因:一是这次立法会选举是政改方案通过后的第一次,不但议席增加,而且亦扩大了选举民主成份,5个超级区议会议席涵盖了全港320万选民,提升了各界人士的参政意欲;二是上届立法会长期陷于政治内耗,无休止的拉布流会严重窒碍施政,激发不少有志服务社会的人士期望晋身议会纠正歪风.
同时,随着政改方案通过,香港正步入普选的准备期,社会各界参政意识不断提高,各政党积极推出代表参加选举,许多独立候选人也加入战团,不仅是为争夺席位,也是为迎接普选而作出热身准备.
在新一届立法会选举中,不少候选人都指出目前议会的风气令政府施政举步维艰.不少社会人士都担心,任由这股议会歪风愈演愈烈,香港将在泛政治化的泥潭中越陷越深,政府施政动辄得咎,香港的发展原地踏步,市民生计得不到改善.为改变这种恶劣的政治生态,不少有志人士都选择走出台前,为香港的前途出一分力.
目前香港社会积存的种种深层次矛盾亟待纾解,社会已经不起蹉跎岁月.新政府虽然显现出关顾民生、施政为民的新风,但如果没有立法会的配合,政府政策将难以成功落实.因此,今届立法会选举将更加关键,市民必须用好手上神圣一票,支持建设香港的力量,支持勇于承担、为市民造福的候选人.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3