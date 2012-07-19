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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 08:57 BJT

〔港报社评〕教材"爱国评核"都偏颇政府应检视匡正国民教育--明报7月19日

教育局资助国民教育中心出版的"中国模式国情专题教学手册",部分内容连局长吴克俭也批评为偏颇,不过,教育局监察学校推行德育和国民教育科的做法,也有问题,其中以问卷方式评估中小学生的爱国程度,问卷部分问题却显得偏颇,没有空间让学生多角度思考,有引导学生盲目爱国之嫌.国民教育迄今所见,由教材到操作都问题迭出,性质涉及大多数市民担心的政治洗脑,已经引起部分家长反弹,随着事态发酵,若政府一意孤行,事态或会恶化,从根本上损害市民对前景的信心.

国民教育安排,从教材到监察学校推行,都未严格遵照课程鼓励独立、多角度思考的要求,而是更多地从政治正确出发,社会上视国民教育为政治洗脑的担忧,确非杞人忧天.国民教育中心推行国民教育的质素,是否符合港情,值得商榷,在事态未厘清之前,政府应该停止资助国民教育中心,因为政府以公帑资助一个不以香港准则办事的机构,荼毒香港年轻一代,大多数市民都不会接受.至于国民教育其他歪离教学的安排,吴局长也应该全面检视,并向市民交代会怎样匡正.

国民教育所暴露情况和问题,已经触动港人、特别是家长的神经,家长正在酝酿和组织行动寻求自救,例如筹集款项自行出版教科书、教材等,而且此事还将持续发酵,当更多人警觉国民教育是改造香港、要港人接受再教育的政治工程,则事态的动员面就更加不一样了.梁振英政府应该注意此事,果断地拆除这个炸弹. (A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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