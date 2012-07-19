〔港报社评〕教材"爱国评核"都偏颇政府应检视匡正国民教育--明报7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
教育局资助国民教育中心出版的"中国模式国情专题教学手册",部分内容连局长吴克俭也批评为偏颇,不过,教育局监察学校推行德育和国民教育科的做法,也有问题,其中以问卷方式评估中小学生的爱国程度,问卷部分问题却显得偏颇,没有空间让学生多角度思考,有引导学生盲目爱国之嫌.国民教育迄今所见,由教材到操作都问题迭出,性质涉及大多数市民担心的政治洗脑,已经引起部分家长反弹,随着事态发酵,若政府一意孤行,事态或会恶化,从根本上损害市民对前景的信心.
国民教育安排,从教材到监察学校推行,都未严格遵照课程鼓励独立、多角度思考的要求,而是更多地从政治正确出发,社会上视国民教育为政治洗脑的担忧,确非杞人忧天.国民教育中心推行国民教育的质素,是否符合港情,值得商榷,在事态未厘清之前,政府应该停止资助国民教育中心,因为政府以公帑资助一个不以香港准则办事的机构,荼毒香港年轻一代,大多数市民都不会接受.至于国民教育其他歪离教学的安排,吴局长也应该全面检视,并向市民交代会怎样匡正.
国民教育所暴露情况和问题,已经触动港人、特别是家长的神经,家长正在酝酿和组织行动寻求自救,例如筹集款项自行出版教科书、教材等,而且此事还将持续发酵,当更多人警觉国民教育是改造香港、要港人接受再教育的政治工程,则事态的动员面就更加不一样了.梁振英政府应该注意此事,果断地拆除这个炸弹. (A04)
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3