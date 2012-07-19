〔港报社评〕QE3雾里看花刺激措施终难避免--信报7月19日

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国联储局主席贝南奇向参议院作证,虽然对美国经济看法悲观,但没有明确露出近期会推出新一轮货币刺激的口气,继续把QE3作为应对经济再恶化的备用政策工具,令市场期望再度落空.不过,美国经济复苏所展露的疲态、就业市场改善乏力,显然需要更多刺激,为巩固经济复苏基础注入动力.
面对景气低沉,贝南奇忧虑下半年经济更为疲弱.他不讳言,虽然油价已告回落,但消费者对就业和收入状况心存担忧,第二季度家庭支出增长放缓;相对去年底和今年初,美国制造业生产和企业投资增速下滑;房地产市场复苏步伐受多项因素制约;加上来自欧罗区的危机、国内"财政悬崖"的威胁,的确为美国经济颓弱之势作了准确断症.
照当前美国经济运行情况看,复苏步履蹒跚,确实显示需要更多刺激.6月ISM制造业指数跌至49.7,为3年来走出衰退后首见;6月非农就业人数增幅远低于预期,失业率持续两个月维持8.2%水平;最新7月消费者信心指数初值更只得72点,连降2月,且创年内新低.可以看到,增长动力的确有愈走愈弱之忧.
在作证讲话中,贝南奇首次清晰表示,失业率居高不下,降速缓慢,难以季节性因素作简单概括.很清楚,美国经济走到目前田地,仅仅通过货币与资本手段拉动经济,只能收短期性效果.
以中长期发展角度衡量,贝南奇提出美国经济复苏两大风险来源,包括欧债危机和国内"财政悬崖"威胁.按照自动减赤机制规定,从明年至2021年间,每个财政年将平均分担削减12,000亿美元财政支出的份额;加上多项减税宽免期限结束,难免压抑经济成长.因此,若美国经济复苏步伐于今年下半年初段无法稳定,势必为美国经济发展带来更大混乱和波动.
照发展形势观察,景气弱化与"财政悬崖"抑制经济扩张动力的风险,压力易升难降.即使短期QE3未能推出,但有一点很清晰,美国经济需要更多短期性资本手段刺激和长期性结构调整,来重拾持续增长活力,已然是必行一步. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3