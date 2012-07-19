〔港报财经评论〕放水迷恋症--信报7月19日

放水迷恋症/ 习广思

憧憬,炒作.落空,散水.股市因QE3憧憬升逾300点,炒作理由牵强,弹完即完也不足为奇.股民持续憧憬放水,但希望愈来愈低,反弹力度亦愈来愈弱.恒指开市后回落,午后跌势加剧,而且无力跟A股上涨,最低曾见19,134点,收报19,239点,下跌215点.大市成交额424亿港元,沽空比率11.31%.无论郭树清化身分析员叫股民入市,但长期投资根本无人理会,A股持续走弱,A50(2823.HK)受内银股拖累,在月初再跌穿10港元,昨天成为空军狙击目标.

然而,眼前股市的残酷现实是,大前提是要避开地雷,在十只股票身上来回折返所赚到的利润,可以在一只盈警股身上全输掉.更糟的是,假如投资者抱着长线投资而不作止蚀,亏损可以持续扩大.换言之,眼前股市考验选股能力,亦考验止蚀纪律,选中股票的话,更考验投资者止赚眼光,皆因大家都在做短线投机而已.昨日市况可见,大部分盈警股股价一跌再跌,并且波及同行业公司,中兴(0763.HK)拖累中国无线(2369.HK)、京信通信(2342.HK)急挫,龙工(3339.HK)、永晖焦煤(1733.HK)、中国动向(3818.HK)、山水水泥(0691.HK)集体地心探险,股价超卖下继续下跌.

炒股不炒市,无疑炒股难度高,一切都讲求"值博率",投资者也只能由值博率入手.个别板块上,电力股有完成调整迹象,内房股借消息调整,但两者在下半年依然属于值博率更高的板块,短期中国内地航空股走势亦有改善.其次,是继续买"本地姜",香港地产股由谷底反弹反映政策风险下降,长实(0001.HK)落后,新世界(0017.HK)领先,新地(0016.HK)前面大裂口,值博率较低.昨日创科(0669.HK)在50天线见支持上升,美国6月新屋动工以年率计为76万间,按月急升6.9%,此股是炒美国QE3的副产品,因为QE3最有机会是买按揭证券救楼市.

无论是QE3、LTRO,中国"X万亿",均是市场的"放水迷恋症".无疑自6月过后,全球央行减息的减息,量宽的加码量宽,央行势以"放水"来抵挡欧债的冲击,重要用旧招来

提振奄奄一息的经济,尤其是中国减息反映经济下滑风险,加上美国增长由第二季开始放缓,而且两大死症即就业有恶化迹象,楼市长期低迷,以致市场对贝南奇再推QE3的期望

升温.然而,QE3像雾像花,贝南奇的口术不是不可信,只是市场死水不息而已.说股市对QE3死水不息,实在不为过.(B02)

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欧罗1.22关承接力强/ 苏子

前晚联储局主席贝南奇在国会听证会上并未有暗示推出QE3措施,惟美元却并未因此而出现较为明显的趋势,仍然在最近两个交易天的波动范围内激烈争持.美元未能借助上述的利好消息大幅上升,从而令欧罗兑美元出现新一轮下跌浪.这反映美元近期的强势已有甚高机会到了尾声阶段,稍后随时因为乏力再升而触发不少平仓沽盘入市,令其向下作出较深的调整市,至于欧罗兑美元料在美元向下回落后,将会正式结束连日来在低位横行争持的闷局,并向上展开一个强而有力的反弹浪.上周五欧罗兑美元触及1.2160低位后便开始呈现反覆待变的格局.目前市场上有不少投资者均估计上周五所造的1.2160将会很快便失守,随后汇价将朝着1.20心理关口迈进.

不过,前晚欧罗兑美元在市场知悉联储局短期内无望推出QE3措施后,汇价自1.2275水平附近急挫近百点子至1.2187低位便已回稳过来,未能趁机下破上周五所造的1.2160低位,随后更跟随其他高风险资产价格回升,最后在1.2295水平收市,较上述低位回升逾百点子.欧罗兑美元本周多次跌至1.22关口以下均见获得极佳的承接力,即使联储局暂时无望推出QE3措施的利好美元因素亦未能迫使欧罗兑美元成功低收.担心欧罗兑美元短期内未必有力进一步破关而下并考验1.20心理关口,而本周早段汇价在1.2170-1.2315间的反覆走势或呈现一个底部形态,稍后一旦升越本周二的1.2315高位并在之上收市,料整体走势将会全面转好,后市有望进一步突破20天SMA阻力,从而上试1.25心理关口及本月5日所造的1.2538高位.

欧罗兑美元曾一度低见1.2215水平,且看看昨晚汇价能否进一步下跌并在1.22关口以下收市.如昨晚欧罗兑美元可以一直保持在1.22关口以上,最后更回升至10天SMA阻力以上收市,相信今日欧罗兑美元的表现将不会差到哪里去.今天欧罗兑美元一旦升越本周二的1.2315高位后可以迅即突破本月10日的1.2333高位,届时投资者已不宜再对欧罗兑美元的短期走势持悲观的态度了,反而要小心汇价或在市场一片看淡声中,将以一个强而有力的走势向上突破1.25心理关口,从而杀一众走避不及的看淡的投资者一个措手不及.(B09)