〔港报财经评论〕工业盈利,大市指标--经济日报7月19日

工业盈利,大市指标/ 林瑞芬

期指大户来招大小通吃,周二藉憧憬QE为藉口挟淡仓,周三又为失去憧憬藉口而挟好仓,恒指收报19,239,跌215点,大市成交424.96亿港元.大势宜向上冲,不然,下穿支持19,000尽在不言中.继温总指示经济困难期还需一段时间,伯老就在国会作证时悲观描述了美国经济进入衰退只差一步.政客多大话王,现出奇地中、美两大话事人都不掩饰,是经济黯淡得太着迹,不用将大话盖大话,还是主动营造失望环境,而让大家无冀望时,只要有少少改善都可能成大惊喜.

外资热论中国经济警讯,中国内地传媒又热探A股何来牛来,这种失望的气氛,令大批小投资者离场,这可从港股日交投量观察,中国内地则有A股新销帐户连续于5、6月超三万多户印证.太多悲观论,脑中却闪过,牛市总在小投资者悲观中孕育,在新销户连降的同时,又有数据显示,6月份沪深两市共计新开7.38万个信用证券帐户,环比增加39.48%.值得注意的是,其中机构新开信用证券帐户数增速较猛,环比大增69.48%.小投资者绝望离场之际,却有机构性投资者开定户口等低吸,此所形成强烈对比,或为日后佐证A股的中期底部确是在2012年营造了.上证昨收2,169,微升7.9点.

市场短期趋势,可以是大户技高一筹操盘左右,如港股周二及周三,利用憧憬落差自制波幅.惟长期趋势,始终以估值与盈利为本,有祖国长江券商研究指,在2000年以来的三轮经济周期中,市场底部或出现在衰退期,或出现在复苏期,以经济判市底不能作准.相反,从盈利角度来研究,市场底多在盈利见底之前1-2个季度,由此,未来一段时间,决定A股能否反弹关键因素,始终是观察盈利,如果接下来,工业增加值出现阶段性企稳,则很有可能会看到工业企业盈利改善,这在1996年2月-1997年4月期间曾出现过的.中国内地4、5和6月份全国工业增加值同比增速分别为9.3%、9.6%及9.5%.现况上市公司每日总有几只盈警股下,步步惊心,究竟消化了上半年度业绩走差的境况没有,消化了多少,可能市场人士或券商仍有分歧.大摩本周刚发表的报告指中海发展(1138.HK),负面因素已反映,股价昨逆市弹6.5%,昨晚中海发展就发盈警表示中期亏损,今日股价表现或可反映市场人士怎样评估国企股盈利现况,如股价企稳,或启示认可最坏境况过去,若股价回挫,启示未能认同.(003)

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楼价反弹,内房看好/ 余少文

大市反弹后又跌,走势仍然令人担心,尤其中国中国中国内地6月房价反弹,因应房地产开发投资和土地购置等增速亦持续放缓,房价反弹料会延续至下半年,或会拖慢中国的宽松政策步伐,为中国中国中国内地经济添加不明朗因素.中国中国中国内地股市昨日靠稳,国企指数则跌88点或0.9%,收9,292点,成交额回落至85亿港元,只有五分一主板H股可以逆市上升,能源股表现欠佳,拖累国指回吐.而红筹指数则在内房、电讯和能源股下挫拖累,全日跌68点或1.8%,收3,734点,是踏入下半年以来最低收市价,成交额40亿港元.内房股下滑,或是国家统计局刚公布的6月房价反弹,加上官员一再强调绝不能让房价反弹的言论所影响,但认为房价下半年仍有反弹空间,故内房股下半年会继续受房地产政策左右.而统计局公布的70个大中城市6月楼价数据中,价格下降城市有21个,持平有24个,上涨25个,环比价格上涨的城市的涨幅未超过0.6%,但翻查5月数据,则发现5月对比4月的上涨城市只有6个,以及上涨幅度不超过0.2%,已显示6月房价反弹.

路透社综合统计局数据的测算亦显示,以同比计算,中国中国中国内地房价仍然持续下跌,6月较去年同期下跌1.6%,但比对上一个月的环比数字,则6月房价环比升0.04%,结束之前八连跌走势,也是11个月来首次回升,印证房地产市场6月旺市的报道,也是内房股早前显着上升的动力.不过,上至领导人、下至主要官员,近期已不时强调,房地产调控不能放松,要把抑制房地产投机投资性需求作为一项长期政策,防止变相放松购房政策,促使房价合理回归,绝不能让房价反弹.故房价反弹,反而令人担心中国会继续收紧房地产政策,加快将限购令推广至全国,成为部分内房股近日见一年高位或逼近一年高位后持续回落的原因,如中国海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)、世茂房地产(0813.HK)、雅居乐地产(3383.HK)等.

只是统计局上周数据也指出,今年1-6月房地产开发投资3.06万亿元人民币,增长16.6%,但较1-5月回落1.9%.而过去一段时间亦呈现持续放缓态势,如去年中的增速仍高达30%以上.至于土地购置面积增速也同样下跌,今年1-2月下跌3.9%后,到1-6月更下跌19.9%,反映中国中国中国内地未来一段时间的销售面积供应或会减少,一旦发展商完成去库存,则未来房价反弹幅度可能会更大.(010)