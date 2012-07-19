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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 12:07 BJT

〔离岸人民币〕韩国进出口行发行17.5亿元三年期债券,息率3.25%--消息

路透香港7月19日电---一位消息人士称,韩国进出口银行[KEXIM.UL]发行17.5亿元三年期人民币债券,息率定为3.25%.

"投资者的反映挺好的,认购额超过20亿."上述消息人士表示.

韩国进出口银行评级为A1/A,预计该笔债券将获得同等评级.发债所得用于一般公司用途.

债券将在新加坡上市.巴克莱资本和汇丰控股负责是次发售.

韩国进出口银行去年10月和11月发行过两笔点心债,分别为1.6亿元一年期债券,息率为2.2%以及4亿元一年期债券,息率为2%.(完)

--记者 陈敏; 审校 屈桂娟

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