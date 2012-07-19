〔香港热股〕北控水务早盘初段一度大涨逾14%,此前降价收购母公司资产

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港7月19日电---北控水务集团(0371.HK)周四早盘初段涨幅一度扩大至逾14%,触及1.54港元,因公司此前公布降价收购母公司资产.
香港时间09:53,北控水务涨10.37%,报1.49港元;大市恒生指数.HSI则升1.09%.
北控水务此前落实历时17个月的收购计划,就收购母公司北京控股(0392.HK)所持供水及污水处理厂业务订立框架协议,并将涉及的代价股份发行价由原来每股1.9788港元下调至1.62港元,仍较周三收盘价有20%溢价.[ID:nSH0110501]
不过,北控水务没有公布收购价以及代价股份发行数目,因此未知实际金额有否减少.市场此前预期该项收购于今年内难以达成,因为自2010年底订立排他性协议以来,北控水务股价持续下滑,并远低于代价股份的发行价格,而排他性协议期限至下月中为止.
截至去年底为止,北控水务拥有101个污水处理项目,总计每日总设计能力约578万吨.而公司目前今年新增200万吨处理量/日,与去年相若.(完)
--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3