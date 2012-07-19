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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 09:59 BJT

〔香港热股〕北控水务早盘初段一度大涨逾14%,此前降价收购母公司资产

路透香港7月19日电---北控水务集团(0371.HK)周四早盘初段涨幅一度扩大至逾14%,触及1.54港元,因公司此前公布降价收购母公司资产.

香港时间09:53,北控水务涨10.37%,报1.49港元;大市恒生指数.HSI则升1.09%.

北控水务此前落实历时17个月的收购计划,就收购母公司北京控股(0392.HK)所持供水及污水处理厂业务订立框架协议,并将涉及的代价股份发行价由原来每股1.9788港元下调至1.62港元,仍较周三收盘价有20%溢价.[ID:nSH0110501]

不过,北控水务没有公布收购价以及代价股份发行数目,因此未知实际金额有否减少.市场此前预期该项收购于今年内难以达成,因为自2010年底订立排他性协议以来,北控水务股价持续下滑,并远低于代价股份的发行价格,而排他性协议期限至下月中为止.

截至去年底为止,北控水务拥有101个污水处理项目,总计每日总设计能力约578万吨.而公司目前今年新增200万吨处理量/日,与去年相若.(完)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

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