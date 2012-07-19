〔香港金融〕金管局称此间银行公会将主动检讨HIBOR定价机构及管理架构

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港7月19日电---香港金融管理局周四表示,有鉴于海外其他市场发生的情况,此间银行公会将主动对香港银行同业拆息(HIBOR)的定价机制及管理架构进行检讨,金管局将密切监察过程及结果.
金管局在一简短的声明中亦指出,HIBOR定价机构已运作超过20年,并未发现任何异常状况.
人为操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的丑闻,令各国央行官员及监管机构将在9月举行会谈,以商讨是否可以对伦敦银行间拆放款利率(Libor)进行改革,或者是否Libor作为全球借贷成本指标的地位已受损到应被放弃的地步.
部份银行将Libor人为压低,从而在交易中获利,并在2007-2009年金融危机期间隐瞒自身借款成本.包括摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE)等数十家银行在接受调查,而巴克莱(BARC.L)已与美国和英国监管者达成和解,支付了4.53亿美元罚金.[ID:nSB1675398](完)
--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比