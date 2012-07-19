〔香港金融〕金管局称此间银行公会将主动检讨HIBOR定价机构及管理架构

路透香港7月19日电---香港金融管理局周四表示,有鉴于海外其他市场发生的情况,此间银行公会将主动对香港银行同业拆息(HIBOR)的定价机制及管理架构进行检讨,金管局将密切监察过程及结果.

金管局在一简短的声明中亦指出,HIBOR定价机构已运作超过20年,并未发现任何异常状况.

人为操纵伦敦银行间拆放款利率(Libor)的丑闻,令各国央行官员及监管机构将在9月举行会谈,以商讨是否可以对伦敦银行间拆放款利率(Libor)进行改革,或者是否Libor作为全球借贷成本指标的地位已受损到应被放弃的地步.

部份银行将Libor人为压低,从而在交易中获利,并在2007-2009年金融危机期间隐瞒自身借款成本.包括摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE)等数十家银行在接受调查,而巴克莱(BARC.L)已与美国和英国监管者达成和解,支付了4.53亿美元罚金.[ID:nSB1675398](完)