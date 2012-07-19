〔香港数据〕4-6月失业率持平于3.2%,就业人数继续增加

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港7月19日电---香港政府周四公布,4-6月的失业率为3.2%,与3-5月持平.政府表示,期内总就业人数增加8,800人至367.14万人的高位,新增职位吸纳了劳工供应的增加.
期内就业不足率亦维持于1.4%.失业情况下跌主要见于建造业和制造业,但餐饮服务活动业和专业及商用服务业(不包括清洁及同类活动)的失业率则有所上升.
劳工及福利局局长张建宗在声明中称,"虽然目前职位空缺走势仍然良好,显示企业对劳工的需求维持殷切,但欧元区债务危机的演变和主要经济体疲弱的表现,对营商环境及招聘意欲可能造成的影响,仍然令人关注."
失业率(%) 就业不足率(%)
12年4-6月 3.2* 1.4*
12月3-5月 3.2 1.4
12年2-4月 3.3 1.5
12年1-3月 3.4 1.6
11年12月-12年2月 3.4 1.5
11年11月-12年1月 3.2 1.5
11年10-12月 3.3 1.4
11年9-11月 3.4 1.5
11年8-10月 3.3 1.6
11年7-9月 3.2 1.7
11年6-8月 3.2 1.8
11年5-7月 3.4 1.7
11年4-6月 3.5 1.8 (完)
注: *初步数据
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2017年2月14日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下， 以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(296,125口) 131,446 86,203 52,917 92,457 140,974 276,820 280,094 19,305 16,031 较2月7日变动(未平仓合约：增加4,201口) 420 6,736 2,390 -875 -7,010 1,935 2,116 2,266 2,085 各类未平仓
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年2月14日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(772,254口) 261,521 85,200 120,435 339,978 449,139 721,934 654,774 50,320 117,480 较2月7日变动(未平仓合约：增加42,356口) 16,108 320 23,706 2,576 18,786 42,390 42,812 -34 -456 各类未平仓合约占总持仓百分比