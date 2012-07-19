〔香港数据〕4-6月失业率持平于3.2%,就业人数继续增加

路透香港7月19日电---香港政府周四公布,4-6月的失业率为3.2%,与3-5月持平.政府表示,期内总就业人数增加8,800人至367.14万人的高位,新增职位吸纳了劳工供应的增加.

期内就业不足率亦维持于1.4%.失业情况下跌主要见于建造业和制造业,但餐饮服务活动业和专业及商用服务业(不包括清洁及同类活动)的失业率则有所上升.

劳工及福利局局长张建宗在声明中称,"虽然目前职位空缺走势仍然良好,显示企业对劳工的需求维持殷切,但欧元区债务危机的演变和主要经济体疲弱的表现,对营商环境及招聘意欲可能造成的影响,仍然令人关注."

失业率(%) 就业不足率(%)

12年4-6月 3.2* 1.4*

12月3-5月 3.2 1.4

12年2-4月 3.3 1.5

12年1-3月 3.4 1.6

11年12月-12年2月 3.4 1.5

11年11月-12年1月 3.2 1.5

11年10-12月 3.3 1.4

11年9-11月 3.4 1.5

11年8-10月 3.3 1.6

11年7-9月 3.2 1.7

11年6-8月 3.2 1.8

11年5-7月 3.4 1.7

11年4-6月 3.5 1.8 (完)

注: *初步数据

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