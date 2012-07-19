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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 11:08 BJT

〔中港个股〕中国中冶与伙伴以22亿元人民币投得北京市一旧村改造地块

路透香港7月19日电---中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)宣布,其子公司中冶置业与伙伴以22亿元人民币投得北京市一幅土地,将用作住宅及商业物业发展用途.

该幅土地属大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造地块,地上建筑面积约13.8万平方米,其中住宅面积约11.7万平方米,商业面积约2.1万平方米,由中冶置业联手北京第五建筑工程有限公司投得,分别占90%和10%权益.除22亿元地价外,中冶等还须在该地块配建4,700平方米的公共租赁住房.

中国中冶主要业务包括工程承包、装备制造、资源开发及房地产开发.

中国中冶H股早盘中段股价涨5.66%,报1.68港元,恒生国企指数.HSCE升1.64%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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