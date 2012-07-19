〔中港个股〕中国中冶与伙伴以22亿元人民币投得北京市一旧村改造地块

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港7月19日电---中国工程建设综合企业--中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)宣布,其子公司中冶置业与伙伴以22亿元人民币投得北京市一幅土地,将用作住宅及商业物业发展用途.
该幅土地属大兴区旧宫镇绿隔地区建设旧村改造地块,地上建筑面积约13.8万平方米,其中住宅面积约11.7万平方米,商业面积约2.1万平方米,由中冶置业联手北京第五建筑工程有限公司投得,分别占90%和10%权益.除22亿元地价外,中冶等还须在该地块配建4,700平方米的公共租赁住房.
中国中冶主要业务包括工程承包、装备制造、资源开发及房地产开发.
中国中冶H股早盘中段股价涨5.66%,报1.68港元,恒生国企指数.HSCE升1.64%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3