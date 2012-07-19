〔香港金融〕金管局称银行公会将主动检讨Hibor定价机构及管理架构(更新版)

(新增细节)

* 香港主动检讨Hibor定价机制

* Hibor定价机制未出现异常情况--金管局

* 市场称目前未见明显人为操纵迹象

* 市场人士期借机增加透明度及效率

路透香港7月19日电---在全球金融市场关注伦敦银行间拆放款利率(Libor)丑闻发展之际,香港金融管理局周四表示,此间银行公会将主动检讨香港银行同业拆息(Hibor)HIBOR=R的定价机制,但也指明该机制并未出现异常情况.

随着各国央行重新检视当地的拆息定价机制,此间市场人士指出,香港Hibor迄今尚未有明显人为操纵的迹象,但趁此机会增加透明度,或是引进更多银行、增加效率亦不失为好时机.

金管局在一简短声明中指出,有鉴于海外其他市场发生的情况,此间银行公会将主动对Hibor定价机制及管理架构进行检讨,金管局将密切监察过程及结果.

"Hibor定价机构已运作超过20年,并未发现任何异常状况."金管局发言人说.

"就我们自己看起来,Hibor(运作)还可以,跟市场还算贴近,"一大型台资银行交易部人士说,"适时检讨,总是一件好事."

香港Hibor由隔夜至一年期,目前是在中国银行(香港)、汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)、渣打银(2888.HK)、恒生银(0011.HK)等20家指定参考银行的上午11时的报价中,抽出14个中位数值,再取其平均数.

根据香港银行公会网站,此20间银行是根据银行信誉、在港元市场上的业务规模及信贷评级.参考银行的名单每两年检讨一次,前一次检讨为2010年8月.

市场人士表示,Hibor主要用于放款、以及利率掉期等金融衍生性商品定价.

Libor丑闻令各国央行官员及监管机构将在9月举行会谈,以商讨是否可以对伦敦银行间拆放款利率(Libor)进行改革,或者是否Libor作为全球借贷成本指标的地位已受损到应被放弃的地步.

部份银行将Libor人为压低,从而在交易中获利,并在2007-2009年金融危机期间隐瞒自身借款成本.包括摩根大通(JPM.N)和德意志银行(DBKGn.DE)等数十家银行在接受调查,而巴克莱(BARC.L)已与美国和英国监管者达成和解,支付了4.53亿美元罚金.[ID:nSB1675398](完)