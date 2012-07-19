版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 12:50 BJT

〔香港个股〕电能实业称其子公司就入息税项扣减,与澳洲税务局出现争议

路透香港7月19日电---香港供电及发电商--电能实业有限公司(0006.HK)周四称,其子公司就若干费用可否扣除入息税和澳洲税务局出现争议,尚待解决.而该附属公司已取得法律意见,将会就其立场作出强而有力的申辩.

电能实业的中期业绩公告并称,该附属公司将向澳洲税务局支付6,000万澳元(约4.8亿港元),款额为澳洲税务局索取税款(包括利息及罚款)的50%.这笔款项多于其上半年为电能实业提供溢利.

"该附属公司认为有关费用可以扣除,因此无需向澳洲税务局缴付任何款项."电能实业的公告称,"同时上述将支付的款项预期可从澳洲税务局取回."

今年上半年,电能实业录得净利43.33亿港元,按年增长6.8%.其中,澳洲业务的占比为4.35亿港元,或10%.

电能实业为亚洲首富李嘉诚旗下企业,于南澳洲省拥有及营运配电网络业务的ETSA Utilities及于维多利亚省拥有并经营两个配电网络的CHEDHA.

电能实业周四早盘收升0.93%,报59.85港元.(完)

浏览电能实业其他新闻,请点选[0006.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)

--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐