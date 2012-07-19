〔香港个股〕电能实业称其子公司就入息税项扣减,与澳洲税务局出现争议

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港7月19日电---香港供电及发电商--电能实业有限公司(0006.HK)周四称,其子公司就若干费用可否扣除入息税和澳洲税务局出现争议,尚待解决.而该附属公司已取得法律意见,将会就其立场作出强而有力的申辩.
电能实业的中期业绩公告并称,该附属公司将向澳洲税务局支付6,000万澳元(约4.8亿港元),款额为澳洲税务局索取税款(包括利息及罚款)的50%.这笔款项多于其上半年为电能实业提供溢利.
"该附属公司认为有关费用可以扣除,因此无需向澳洲税务局缴付任何款项."电能实业的公告称,"同时上述将支付的款项预期可从澳洲税务局取回."
今年上半年,电能实业录得净利43.33亿港元,按年增长6.8%.其中,澳洲业务的占比为4.35亿港元,或10%.
电能实业为亚洲首富李嘉诚旗下企业,于南澳洲省拥有及营运配电网络业务的ETSA Utilities及于维多利亚省拥有并经营两个配电网络的CHEDHA.
电能实业周四早盘收升0.93%,报59.85港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 杨淑祯
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路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3