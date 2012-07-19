〔投行观点〕麦格理看淡中国水泥股2012年盈利前景,因需求疲弱

金砖国家：2月17日股汇市收盘纵览
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透香港7月19日电---投行麦格理发表报告,调低所有该行追踪的中国水泥股2012年盈利预测20-30%,因应它们近期相继发出盈利预警及疲弱的需求前景.该行并称,对水泥行业看法审慎并料大型水泥股未来将继续有下跌的风险.
该行将华南地区最大水泥商--华润水泥(1313.HK)评级下调至"跑输大市",将以产能计全国最大水泥商--中国建材(3323.HK)评级降至"中性".
近期陆续有上市公司对上半年业绩作出预警,其中水泥股几近全线发出盈警,料中期净利将同比下滑,主要受累中国经济增速放慢导致水泥需求下跌,水泥产品价格走低.另一方面,去年上半年内地水泥市场畅旺,出现了"淡季不淡"的情况,因此也令到同比基数较高.
麦格理报告称,过去大部份水泥股的吨毛利均稳定于60-70元人民币的水平,但去年受市场供求关系紧张带动价格,水泥吨毛利突跳升至90-120元.然而,随着现时水泥供应逐渐增加,需求面又减弱,预期水泥商的吨毛利将会回落至此前的历史水平.
报告表示,虽然市场认为,因季节性因素,下半年中国水泥市场的需求将会改善.但要扭转水泥股的盈利和吨毛利表现的话,则需求广泛而强劲的需求复苏才能达致.
该行认为,除非内地房地产市场出现实质的改善,否则水泥以至钢铁行业的全面复苏难以实现,并相信对水泥行业盈利的带动最快要在2013年始显现.
麦格理认为,安徽海螺水泥(0914.HK)(600585.SS)、华润水泥和中国建材等聚焦于华南和华东市场的水泥商的前景负面,它们的产能利用率是令人关注的因素.至于以华北市场为主要的水泥商如山水水泥(0691.HK)、金隅股份(2009.HK)(601992.SS)及中材股份(1893.HK)的前景则较为乐观.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。
路透纽约2月17日 - 日圆兑主要货币周五上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。
* 短率大致持稳 * 票券商先承做跨月短票，减少拆款 * 投信资金多，承做债券附买回需求高 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北2月18日 - 台湾银行间短率周六稳在既有区间。资金调度人员称，今日是月底长假前的补上班日 ，因先前操作上多已避开今日的落点，因此交投相对清淡，利率则大致维持不变。 展望下周，资金调度人士表示，由于月底有四天连续假期，且3月1日有300亿台币公债交割，2、3日也有 不少国际债券交割，多项因素影响下，还是会对月底操作保守以对。 〞这月底是成本高低的问题，不至于拿不到钱。〞一位大型票券商交易主管说。 但也有资金调度人士认为，自13日以来，提供跨月拆款的金融机构累计超过10家。由于外资近期仍偏向汇 入，民间法人资金回流状况也不错，月底将不致偏紧。 根据柜买中心掌握的发行资讯，3月中以前，将有3月2日三井住友银行(Sumitomo Mitsui Banking)4.7亿 美元国际债交割、3日苹果10.0亿美元国际债交割、9日沃达丰3