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亚洲 | 2012年 7月 19日 星期四 18:48 BJT

〔香港个股〕联邦制药子公司拟在中国发行至多6亿元人民币一年期公司债

路透香港7月19日电---全球最大的青霉素中间体6APA生产商--联邦制药(3933.HK)周四宣布,其于中国注册的子公司珠海联邦制药股份有限公司拟发行最高本金额6亿元人民币的一年期公司债,所得资金将用于偿还银行贷款、市场推广等用途.

公司的声明称,该公司债券将发行予中国境内机构投资者,并由招商银行(3968.HK)(600036.SS)安排及负责全数包销.债券息率将通过簿记建档及集中配售方式最终厘定.

联邦制药表示,发行公司债券为集团提高于中国金融市场的知名度迈出重要一步,并将按合理的融资成本为其营运及业务发展提供额外的资金,并改善债务结构.

联邦制药今天收平于3.65港元,过去一个月累计涨近15%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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