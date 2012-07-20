《香港报摘》--经济日报7月20日

* 要闻版头条:

--内银昨展现近期难得升势,带领港股重上半个月高位,收复19,500关,挑战250天移动平均线,市场憧憬北京有救市措施出台.但投资界认为,大市仍乏明显方向,未脱上落市格局.

* 其他:

--消息透露,苏格兰皇家银行今年4月已向银行公会表示无意再出任Hibor报价行,并将于年底前退出.金管局发言人确认上述消息,指苏皇已通知银公打算不再作报价行,提供以港元利息结算的报价.该行6月亦退出作为新加坡同业拆息Sibor的报价行.

--金管局旗下财资市场公会昨日与本港财资界代表,北上到深圳前海探讨合作商机,吸引中港两地逾60名来自监管机构、银行和金融机构代表参与出席座谈会,本港业界反应正面.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 黄凯

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