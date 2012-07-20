《香港报摘》--经济日报7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--内银昨展现近期难得升势,带领港股重上半个月高位,收复19,500关,挑战250天移动平均线,市场憧憬北京有救市措施出台.但投资界认为,大市仍乏明显方向,未脱上落市格局.
* 其他:
--消息透露,苏格兰皇家银行今年4月已向银行公会表示无意再出任Hibor报价行,并将于年底前退出.金管局发言人确认上述消息,指苏皇已通知银公打算不再作报价行,提供以港元利息结算的报价.该行6月亦退出作为新加坡同业拆息Sibor的报价行.
--金管局旗下财资市场公会昨日与本港财资界代表,北上到深圳前海探讨合作商机,吸引中港两地逾60名来自监管机构、银行和金融机构代表参与出席座谈会,本港业界反应正面.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 黄凯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。