《香港报摘》--信报7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--楼市近期逐步升温,新政府推倒楼价言论早已被忘记,上场后公布的首个新居屋措施更为楼市火上加油,发展商加速"散货"套现买地,但一手供应悉数获吸纳.有学者认为,政府近年虽然急忙大幅增加地皮供应,但远水不能救近火,一手供应不足的情况未能纾缓.
* 其他:
--零售国债销售完成后,银行陆续将人民币定存优惠利率向上回调吸引客户,大型银行如汇丰(0005.HK)(HSBA.L)及渣打(2888.HK)(STAN.L)亦将人民币定存利率调高,其中汇丰将一年人民币定存利率调高至2.9厘.市场预期,银行短期仍在贴近3厘水平竞争,超越3厘关口的机会暂时不大.
--易方达资产管理(香港)常务董事林永森表示,其正在发售的恒生中国企业ETF目前认购反应"还可以".该ETF将于8月3日完成认购,若一切顺利最快8月建仓.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 陈敏; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。