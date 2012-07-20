《香港报摘》--信报7月20日

* 要闻版头条:

--楼市近期逐步升温,新政府推倒楼价言论早已被忘记,上场后公布的首个新居屋措施更为楼市火上加油,发展商加速"散货"套现买地,但一手供应悉数获吸纳.有学者认为,政府近年虽然急忙大幅增加地皮供应,但远水不能救近火,一手供应不足的情况未能纾缓.

* 其他:

--零售国债销售完成后,银行陆续将人民币定存优惠利率向上回调吸引客户,大型银行如汇丰(0005.HK)(HSBA.L)及渣打(2888.HK)(STAN.L)亦将人民币定存利率调高,其中汇丰将一年人民币定存利率调高至2.9厘.市场预期,银行短期仍在贴近3厘水平竞争,超越3厘关口的机会暂时不大.

--易方达资产管理(香港)常务董事林永森表示,其正在发售的恒生中国企业ETF目前认购反应"还可以".该ETF将于8月3日完成认购,若一切顺利最快8月建仓.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 陈敏; 审校 杨淑祯

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