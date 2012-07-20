《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月20日

路透香港7月20日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7553港元HKD=) 美国股市周四收高,连升第三天,标普500指数升至两个半月高位,因科技企业获利及冀望将有更多货币刺激措施出台,盖过了经济数据疲弱的影响. 道琼工业指数.DJI收高34.66点,或0.27%,至12,943.36点;标准普尔500指数.SPX上升3.73点,或0.27%,至1,376.51点.Nasdaq指数.IXIC收升23.30点,或0.79%,至2,965.90点.[ID:nSB1677568] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 206.500 2.88 34644 16.015 1.36 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.280 2.39 43863 3.189 0.60 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 56.260 0.72 188931 87.263 -0.39 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 42.590 1.94 133542 22.020 0.32 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 126.000 1.54 46600 9.772 0.64 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 89.690 1.68 22066 6.956 0.37 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 43.110 0.89 371391 66.866 -0.05 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 46.490 5.23 39453 3.605 -0.40 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 13.070 6.17 355523 10.136 1.16 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 15.140 2.44 56158 11.742 0.87 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.030 0.10 29035 5.628 -0.56 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.240 1.82 15759 3.915 0.38 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.630 2.56 12212 1.367 -50.10 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.550 0.65 85140 0.240 -0.24(完) --整理 陈敏