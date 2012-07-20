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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:24 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月20日

路透香港7月20日电---以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7553港元HKD=)

  美国股市周四收高,连升第三天,标普500指数升至两个半月高位,因科技企业获利及冀望将有更多货币刺激措施出台,盖过了经济数据疲弱的影响. 

  道琼工业指数.DJI收高34.66点,或0.27%,至12,943.36点;标准普尔500指数.SPX上升3.73点,或0.27%,至1,376.51点.Nasdaq指数.IXIC收升23.30点,或0.79%,至2,965.90点.[ID:nSB1677568]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.500    2.88      34644            16.015       1.36
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.280    2.39      43863             3.189       0.60
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   56.260    0.72     188931            87.263      -0.39
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   42.590    1.94     133542            22.020       0.32
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  126.000    1.54      46600             9.772       0.64
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   89.690    1.68      22066             6.956       0.37
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.110    0.89     371391            66.866      -0.05
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   46.490    5.23      39453             3.605      -0.40
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   13.070    6.17     355523            10.136       1.16
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.140    2.44      56158            11.742       0.87
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.030    0.10      29035             5.628      -0.56
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.240    1.82      15759             3.915       0.38
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.630    2.56      12212             1.367     -50.10
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.550    0.65      85140             0.240      -0.24(完)

  --整理 陈敏

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