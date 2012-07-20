《香港报摘》--其他报纸重要消息7月20日

* 明报:

--本港两大银行汇丰(0005.HK)(HSBA.L)及渣打(2888.HK)(STAN.L)公布,上调人民币存息.汇丰早前将6个月人民币定存息率下调至1.75厘.该行周四(19日)公布,相关定存息率回升至2.8厘,12个月定存息率亦上调至2.9厘.

--莱坊发展最新报告,预测未来12个月本港楼价将下跌,一般住宅跌幅约15%,豪宅物业则跌约10%.莱坊大中华研究部主管林浩文指,未来两年仍出现求过于供的情况,但因多幅大型土地陆续推出,预料仍会影响市场对后市信心.

* 星岛日报:

--消息称,律政司最快于三个月后将决定会否就前发展局局长麦齐光涉嫌骗租津作出检控,由于事件涉及政府高官,律政司刑事检控科为公平公正原则,会向外聘私人执业资深大律师拿取法律意见.

--长江基建(1038.HK)纯利升17.7%,达46.86亿港元.长建主席李泽钜表示,负债比率仅为7%,现已具备雄厚资本实力进行更多收购,将寻求更多新投资机遇,进一步强化资产基础及收入来源.

* 苹果日报:

--国家质检总局公布, 东风汽车(0489.HK)旗下合资公司东风本田决定,因汽车门锁出现隐患,故8月3日起,将召回7.645万辆思威(CR-V)牌多用途乘用车.这已是东风本田今年以来第三次回收车辆.

* 东方日报:

--新加坡交所提高主板上市(IPO)门槛,市场认为会令更多回流民企选择来港上市.对于市场忧虑会否影响本港新股质素,香港交易所(0388.HK)重申,本港上市门槛属全球最严格之列.

--金融管理局委托顾问公司,研究在本港以近场通讯技术(NFC),发展流动支付服务,并且就适合本港的业务及操作模式提出了建议,有关的研究工作会即将展开,预计将会于今年底至明年初完成.

--联交所股权资料显示,蒙牛(2319.HK)于7月16日,获澳洲联邦银行以每股均价22.006港元增持1,500.8万股,涉资逾3.3亿港元,持股量升至6.84%.

* 文汇报:

--腾讯(0700.HK)证实入股内地财经媒体财新传媒,进军传统媒体市场.财新传媒于新浪微博上指,已完成最新一轮新股融资,欢迎腾讯加入成为股东之一;又称腾讯加入后不会参与其日常运营,财新会继续坚守独立专业的采编方针.(B03)

* 大公报:

--对于近日关于股神巴菲特减持比亚迪(1211.HK)股票的传言,比亚迪董事秘书吴经胜回应称,纯属虚构.

--信义玻璃(0868.HK)发盈警,预期截至2012年6月底止半年业绩,期内纯利将较2011年同期减少40%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]