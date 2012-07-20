《香港重要政经日程》--7月20日-7月27日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)