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亚洲 | 2012年 7月 20日 星期五 08:32 BJT

《香港重要政经日程》--7月20日-7月27日

=====================今日香港主要政经消息==========================

7月20日(周五)

-- 置业产业信托(0778.HK)公布中期业绩.

-- 汇贤房托(87001.HK)公布中期业绩.

--10:00 先施(0244.HK)股东周年大会.

--10:00 三丸控股(2358.HK)股东特别大会.

--11:00 达进东方照明(0515.HK)股东特别大会.

--11:00 远东发展(0035.HK)股东特别大会.

--14:30 中能控股(0228.HK)股东特别大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

7月23日(周一)

-- 联合集团(0373.HK)特别股东大会.

-- 联合地产(香港)(0056.HK)特别股东大会.

-- 新鸿基公司(0086.HK)特别股东大会.

-- 谢瑞麟(0417.HK)年度股东大会.

-- 越秀地产(0123.HK)特别股东大会.

--16:30 公布6月消费物价指数.

7月24日(周二)

-- 汇隆控股(8021.HK)公布全年业绩.

--16:30 公布6月外贸数据.

--11:00 元征科技(2488.HK)在深圳召开特别股东大会.

7月25日(周三)

-- ASM PACIFIC(0522.HK)公布上半年业绩.

-- 宏峰太平洋(8265.HK)公布上半年业绩.

-- 黄河实业(0318.HK)公布全年业绩.

-- 联合能源集团(0467.HK)公布上半年业绩.

--10:00 华亿传媒(0419.HK)特别股东大会.

7月26日(周四)

-- 北人印刷机械股份(0187.HK)公布上半年业绩.

-- 凯德商用-S6813.HK公布上半年业绩.

-- 新华保险(1336.HK)派发特别股息.

-- QPL INT'L(0243.HK)公布全年业绩.

--15:30 宝威控股(0024.HK)特别股东大会.

--10:00 森宝食品(1089.HK)特别股东大会.

*7月27日(周五)

-- 友邦保险(1299.HK)公布上半年业绩.

-- CEC INT'L HOLD(0759.HK)公布全年业绩.

-- 中国绿色食品(0904.HK)公布全年业绩.

-- 中国心连心化肥(1866.HK)公布上半年业绩.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 陈敏

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