《香港重要政经日程》--7月20日-7月27日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=====================今日香港主要政经消息==========================
7月20日(周五)
-- 置业产业信托(0778.HK)公布中期业绩.
-- 汇贤房托(87001.HK)公布中期业绩.
--10:00 先施(0244.HK)股东周年大会.
--10:00 三丸控股(2358.HK)股东特别大会.
--11:00 达进东方照明(0515.HK)股东特别大会.
--11:00 远东发展(0035.HK)股东特别大会.
--14:30 中能控股(0228.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月23日(周一)
-- 联合集团(0373.HK)特别股东大会.
-- 联合地产(香港)(0056.HK)特别股东大会.
-- 新鸿基公司(0086.HK)特别股东大会.
-- 谢瑞麟(0417.HK)年度股东大会.
-- 越秀地产(0123.HK)特别股东大会.
--16:30 公布6月消费物价指数.
7月24日(周二)
-- 汇隆控股(8021.HK)公布全年业绩.
--16:30 公布6月外贸数据.
--11:00 元征科技(2488.HK)在深圳召开特别股东大会.
7月25日(周三)
-- ASM PACIFIC(0522.HK)公布上半年业绩.
-- 宏峰太平洋(8265.HK)公布上半年业绩.
-- 黄河实业(0318.HK)公布全年业绩.
-- 联合能源集团(0467.HK)公布上半年业绩.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)特别股东大会.
7月26日(周四)
-- 北人印刷机械股份(0187.HK)公布上半年业绩.
-- 凯德商用-S6813.HK公布上半年业绩.
-- 新华保险(1336.HK)派发特别股息.
-- QPL INT'L(0243.HK)公布全年业绩.
--15:30 宝威控股(0024.HK)特别股东大会.
--10:00 森宝食品(1089.HK)特别股东大会.
*7月27日(周五)
-- 友邦保险(1299.HK)公布上半年业绩.
-- CEC INT'L HOLD(0759.HK)公布全年业绩.
-- 中国绿色食品(0904.HK)公布全年业绩.
-- 中国心连心化肥(1866.HK)公布上半年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 陈敏
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。