〔港报财经评论〕黑金大笨象--信报7月20日

黑金大笨象 /习广思

反弹之势,能持续多久?外围气氛改善,加上A股憧憬央行下调RRR,港股借势大挟落后蓝筹股,再一次轮流炒.恒指高开后,最高见19,600点,及后在19,500点整固,收市报19,559点,上升319点.大市成交额480亿港元,沽空比率9.89%.以牛熊阴谋论看,恒指初试阻力位,最尽是20,000点,即把目前大部分熊证清除,但这中间有一条250天线即19,738点,能否突破则首先内银的反弹能否说服阁下.何况,欧洲risk-off情绪未停下来,西班牙债息正在上升呢.股市轮流炒的轨迹是,内银股低位反弹,中小型内银股升幅尤甚,而低位整固个多月的两大电讯股亦告反弹,油股以中海油(0883.HK)带领升势.内房股则因调控预期升温而回落.市场虚则实之,落后蓝筹反弹大有迫淡仓回补况味,特别是大市成交低迷,“有心人”行动更为方便,但不要忘记的是,中资股很快步入中期业绩期,这些落后股份下半年前景未见得乐观,反弹能否持续有商榷余地.

四叔推介地产股相反,近期保险股由低位回升后再而整固,基金增持,国寿管理层自我唱好寿险业务回落势头或见底,几只保险股股价突破250天线.其次,基建股是下半年受惠国策的少数板块,中铁建(1186.HK)、中铁(0390.HK)股价持续转强,反映即使在基建铁路板块内,投资者亦作出强弱选股.”四叔”发表楼市论,一方面维持”楼市不爽”预期,因为政策方向是增加供应,楼市货源增加.另一方面,建筑费用成本上升,楼价自然都会上升.那楼市究竟是爽抑或不爽?按照四叔的说法,即管尝试重新演绎,意思大概就是:即使政策令货源增加,楼市不爽,都只会令楼价”微调”而已,楼价未必会上升,却仍会居高难下.

却其实,若不是四叔再发表这番楼市论,投资者或忘记了,香港地产股第一浸rerating,是四叔的”买股票好过买楼”的意见,就算去问分析员,他们一样会话你知地产股折让大而可取.第二浸rerating才是新政府上台后,政策风险下降,令地产股重新受青睐.市场轮流炒,昨日地产股走势疲弱,多只地产股到达阻力位,但如果偷用四叔的相对概念,买香港股好过买中资股,买地产股好过买内银股,当资金要减持中资股、内银股时,香港地产股在下半年较值得看好.(B02)

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陷阱中陷阱诱欧罗淡友 /苏子

本周欧罗兑美元在本月10日的1.2333高位以下水平的反覆争持局面,感到汇价正处于大升市前奏的阶段,而汇价近日这种在低位水平剧烈争持的走势,相信定会把一众已趁低买入欧罗但却又定力不足的投资者震走,故稍后即使欧罗兑美元一如这些看好者所料般大升,亦与他们全无关系了.欧罗兑美元曾突破本周二的1.2315高位,但汇价破位后只是轻微上升至1.2321高位,之后便乏力再升,随后更一度急挫至1.226低位才能止跌回稳.从价位走势上看,昨天欧洲市欧罗兑美元看似出现假突破的走势陷阱,故汇价再次重拾下跌浪的可能性亦看来较高.担心昨天欧洲市欧罗兑美元所出现的走势陷阱,有可能会是一个陷阱中的陷阱,即汇价所出现的假突破可能只是引诱看淡的投资者放胆入市大手建立短仓,随后才来个回马枪,正式升穿本月10日的1.2333高位,并向上展开一个强而有力的上升浪,使到一众在1.23关口附近才入市建立短仓而又不肯在破大位后果断止蚀的投资者纷纷受困.

不要忘记,外汇市场是以零和游戏的形式运作,市场里从来也是赢的人绝少输的人却极多.因此,若然昨晚欧罗兑美元可以出现回马枪,正式升破本月10日的1.2333高位波动及收市,相信随后汇价将迫使市场上为数众多的大看淡的投资者陆续作出止蚀行动,而在大量止蚀盘的推波助澜下,料汇价后市将有望重返1.25的心理关口以上波动.留意昨天澳元兑美元已是连升五个交易天了,更已升越20天保历加通道顶部1.04的阻力位,暂时最高曾见1.0432水平.如昨晚澳元兑美元可以继续保持在上述的通道顶部阻力位以上波动及收市,料汇价将以单边市形式进一步上升,相信汇价不难升越1.05的心理关口,以及由今年2月29日的1.0856高位跌至上月1日的0.9589低位的76.4%反弹目标,即1.0557的关键阻力位,随后将继续上试今年3月19日的1.0636高位.

若澳元兑美元如预期般可以继续以单边市形式继续上升,相信届时欧罗兑美元应已顺利突破本月10日的1.2333高位,并将继续走高.如稍后欧罗兑美元破位上升后,可以带动自今年5月21日开始持续向下寻底的欧罗兑澳元止跌回升.若升回1.20的心理关口以上的话,相信欧罗汇价将会出现”追落后”的走势,其表现将会远胜目前仍处于强势阶段运行的澳元汇价.因此,若稍后看见欧罗兑美元向上作出重大突破的同时,欧罗兑澳元亦见止跌回升,投资者买入欧罗的回报,将较澳元更多.(B06)