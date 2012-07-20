〔港报财经评论〕国指虽弱,似有改善--经济日报7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
国指虽弱,似有改善 /林瑞芬
恒指周四忽然又向上冲,收报19,559,升1.7%.最关键是积弱的内银股普遍上涨,带动国指涨2.4%,胜于恒指升势.若国企强势能维持,那恒指挑战20,000有把握,不然,19,000支持仍宜死守.国指RSI底背驰讯号出现,以及在之前失守密集支持没恐慌启示,短期如中资金融股续带领,企回50天线9,600更能确认展技术反弹浪,回试10,000.恒指方面,守19,000,20,000阻力仍为关键.上证综指昨报2,184,只升0.7%,低于国指升幅,国指为内银股反弹主导,工行(1398.HK)、建行(0939.HK)、交行(3328.HK)、民行(1988.HK)及招行(3968.HK)等昨涨2.5%-5%不等,难得的普遍上涨.
内银H股领涨,香港期指大户挟淡仓所为有大可能性,而为何挟涨,以目前消息面推测,不外乎两个原因:一是有中国内地传媒披露,7月前半月四大行新增人民币贷款约500亿元人民币,这一投放量基本是上月同期的两倍,反映银行积极放水稳经济.二来,依人行近日频逆回购推测降存款准备金率随时公布,对内银股来讲,降RRR好过非对称降息.在利率市场化大改革下,内银股让利已成定局,股价能强力扭转淡势,需要的是国际经贸显改善,现阶段条件不足,只能视之为技术超卖的弱势反弹,升势难望持久.建议比较保险,还是要追强势,如平保(2318.HK),因其有保险又有银行业,如果内银股的反弹势好几日,平保可顺银行概念.相反,若内银股的追捧消失,平保之保险业相对受惠减息潮下发挥一定支持作用,该股昨收63.5港元,升2.6%.技术上,确认守稳63港元,上望66.5港元或以上.
因西班牙周四拍卖债息成绩不理想,其10年期债息昨一度抽逾7厘,债息略回落,欧元及欧洲股市相对靠稳,启示市场未太受西国影响.西、意面对经济疲弱,短线情况虽没进一步转差,但两国借贷成本仍是居高不下,无疑难消市场对欧猪国及欧元中期前景的不信任.法国售出89.6亿欧元票据,其中45亿欧元于2017年7月到期的票据,平均孳息率0.86厘,创新低.同日,西班牙拍卖10.7亿欧元于2017年7月30日到期的债券,孳息率却高达5.5厘.(003)
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新贷倍增,利好内银 /余少文
大市跟随外围反弹,国企指数更升至近两周以来最高收市,相信是传出四大行7月上半月新增贷款倍增,令人憧憬中国内地银行踏入下半年可以改善放贷能力.上证综合指数三连升,也支持国企指数昨日升222点或2.4%,收9,514点,是近两周以来最高收市价,成交额约128亿港元.而过去四日虽录得两升两跌走势,惟升市成交额相对增加,总算是好现象,只是昨日随大市回升的主板H股只有60%而已.至于红筹指数升53点或1.4%,收3,787点,成交额增加至49亿港元,内房股继续失色,电讯和能源股领涨.内银股昨日表现不俗,如有A股的内银股升幅至少也有2%,升幅最大是民生银行(1988.HK)的5%.奇怪是八只内银A股,除了最重磅的工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)和农业银行(1288.HK),其他五只内银股A股的升跌幅只有一港仙,即使是建行升幅最多也只有两港仙,跌幅最多是工行也只跌三港仙,反映中国内地股民对内银股相对审慎.
虽然中国内地银行上半年人民币新增贷款符合人民银行的预期目标,市场指央行希望今年四个季度新增贷款分布为3、3、2、2,全年目标为8万亿元人民币,上半年新增贷款约4.8万亿元人民币,目前已达标.只是中国内地信贷需求不足,要透过票据来提高贷款额,即使如此,工行、建行、农行和中国银行(3988.HK)等四大行5月新增贷款只有约2,500亿元人民币,中国内地媒体指出四大行6月新增贷款更降至不足1,900亿元人民币,是过去九个月最低水平,并低于市场预期.再加上人民银行一个月内两度减息,当中一次更是不对称减息,导致内银股跑输大市.
不过,有报道指四大行在7月上半月新增贷款额约500亿元人民币,是6月同期的两倍,估计是6月数据偏低,以及中国提出稳增长项目开始进入放款期所致.只是一直指出,中国最终要刺激经济来带动信贷需求,才能真正带动内银股的贷款量上升,故内银股目前应只是反弹而已.由于中国内地存款放缓以及流动性问题也影响银行放贷能力,故央行在6月下旬开始逆回购操作,到昨日止已连续四周进行,印象中是最长的逆回购期.但央行近期向市场就正回购询价,似乎短期内可以结束逆回购操作,只是隔夜至1个月同业拆息回升,如结束逆回购操作,或会同时下调存款准备金率,维持流动性,故央行有机会在7月底至8月初降准.(010)
注:以上的评论仅为摘要, 并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。