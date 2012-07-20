〔港报财经评论〕国指虽弱,似有改善--经济日报7月20日

国指虽弱,似有改善 /林瑞芬

恒指周四忽然又向上冲,收报19,559,升1.7%.最关键是积弱的内银股普遍上涨,带动国指涨2.4%,胜于恒指升势.若国企强势能维持,那恒指挑战20,000有把握,不然,19,000支持仍宜死守.国指RSI底背驰讯号出现,以及在之前失守密集支持没恐慌启示,短期如中资金融股续带领,企回50天线9,600更能确认展技术反弹浪,回试10,000.恒指方面,守19,000,20,000阻力仍为关键.上证综指昨报2,184,只升0.7%,低于国指升幅,国指为内银股反弹主导,工行(1398.HK)、建行(0939.HK)、交行(3328.HK)、民行(1988.HK)及招行(3968.HK)等昨涨2.5%-5%不等,难得的普遍上涨.

内银H股领涨,香港期指大户挟淡仓所为有大可能性,而为何挟涨,以目前消息面推测,不外乎两个原因:一是有中国内地传媒披露,7月前半月四大行新增人民币贷款约500亿元人民币,这一投放量基本是上月同期的两倍,反映银行积极放水稳经济.二来,依人行近日频逆回购推测降存款准备金率随时公布,对内银股来讲,降RRR好过非对称降息.在利率市场化大改革下,内银股让利已成定局,股价能强力扭转淡势,需要的是国际经贸显改善,现阶段条件不足,只能视之为技术超卖的弱势反弹,升势难望持久.建议比较保险,还是要追强势,如平保(2318.HK),因其有保险又有银行业,如果内银股的反弹势好几日,平保可顺银行概念.相反,若内银股的追捧消失,平保之保险业相对受惠减息潮下发挥一定支持作用,该股昨收63.5港元,升2.6%.技术上,确认守稳63港元,上望66.5港元或以上.

因西班牙周四拍卖债息成绩不理想,其10年期债息昨一度抽逾7厘,债息略回落,欧元及欧洲股市相对靠稳,启示市场未太受西国影响.西、意面对经济疲弱,短线情况虽没进一步转差,但两国借贷成本仍是居高不下,无疑难消市场对欧猪国及欧元中期前景的不信任.法国售出89.6亿欧元票据,其中45亿欧元于2017年7月到期的票据,平均孳息率0.86厘,创新低.同日,西班牙拍卖10.7亿欧元于2017年7月30日到期的债券,孳息率却高达5.5厘.(003)

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新贷倍增,利好内银 /余少文

大市跟随外围反弹,国企指数更升至近两周以来最高收市,相信是传出四大行7月上半月新增贷款倍增,令人憧憬中国内地银行踏入下半年可以改善放贷能力.上证综合指数三连升,也支持国企指数昨日升222点或2.4%,收9,514点,是近两周以来最高收市价,成交额约128亿港元.而过去四日虽录得两升两跌走势,惟升市成交额相对增加,总算是好现象,只是昨日随大市回升的主板H股只有60%而已.至于红筹指数升53点或1.4%,收3,787点,成交额增加至49亿港元,内房股继续失色,电讯和能源股领涨.内银股昨日表现不俗,如有A股的内银股升幅至少也有2%,升幅最大是民生银行(1988.HK)的5%.奇怪是八只内银A股,除了最重磅的工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)和农业银行(1288.HK),其他五只内银股A股的升跌幅只有一港仙,即使是建行升幅最多也只有两港仙,跌幅最多是工行也只跌三港仙,反映中国内地股民对内银股相对审慎.

虽然中国内地银行上半年人民币新增贷款符合人民银行的预期目标,市场指央行希望今年四个季度新增贷款分布为3、3、2、2,全年目标为8万亿元人民币,上半年新增贷款约4.8万亿元人民币,目前已达标.只是中国内地信贷需求不足,要透过票据来提高贷款额,即使如此,工行、建行、农行和中国银行(3988.HK)等四大行5月新增贷款只有约2,500亿元人民币,中国内地媒体指出四大行6月新增贷款更降至不足1,900亿元人民币,是过去九个月最低水平,并低于市场预期.再加上人民银行一个月内两度减息,当中一次更是不对称减息,导致内银股跑输大市.

不过,有报道指四大行在7月上半月新增贷款额约500亿元人民币,是6月同期的两倍,估计是6月数据偏低,以及中国提出稳增长项目开始进入放款期所致.只是一直指出,中国最终要刺激经济来带动信贷需求,才能真正带动内银股的贷款量上升,故内银股目前应只是反弹而已.由于中国内地存款放缓以及流动性问题也影响银行放贷能力,故央行在6月下旬开始逆回购操作,到昨日止已连续四周进行,印象中是最长的逆回购期.但央行近期向市场就正回购询价,似乎短期内可以结束逆回购操作,只是隔夜至1个月同业拆息回升,如结束逆回购操作,或会同时下调存款准备金率,维持流动性,故央行有机会在7月底至8月初降准.(010)