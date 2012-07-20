〔港报社评〕新政掀居屋炒风,港府须汲教训--经济日报7月20日

特首梁振英推白表免补地价买二手居屋,本欲助市民上车,惟显未考虑市场反应,政策未实施已先令居屋市场呈现泡沫.梁振英要增加政府对市场参与,必须汲取教训,掌握市场脉搏,否则恐好心做坏事.

二手居屋价格急升令上车成本大增,政策助市民上车的成效先打折扣.中签者更要深思,市场已呈泡沫,但新居屋和限尺私楼将在2-3年后陆续推出,质素较次的二手居屋价格届时势受压,现因泡沫推高价格甚至可能回落,要冒上较高风险.

问题关键在于政府不掌握市场反应.梁振英在构思白表免补价买居屋的竞选政纲时,显然未有深思市场会作何反应及博弈;至本周公布落实政策,亦未因应近期市况以调整政策,令港府及有意参与计划的市民,恐陷进退维谷窘境.

这正是梁振英须汲取的教训,新政府表明要摆脱大市场、小政府迷思,要大力参与市场,包括福利、住屋、以至产业政策各方面.倘新政府继续未能了解市场心态、掌握市场博弈能力,未来或出现更多弊端,例如政策导致人为炒卖,令原有价格大上大落;又或让个别行业人士可抬高收费图利,又或向个别产业倾斜不当,加深市民对政府向商界输送利益的观感等.

故政府推新政策若对市场后知后觉,恐带来意料之外的负面冲击,既令政策无法收预期效果,更令市民觉政府思虑不周、缺乏施政能力,打击市民对政府信心.梁振英要实现政府积极参与市场的鸿图,首先必须有能力理解市场、掌握市场、利用市场,至为关键.(A10)