〔港报社评〕新政掀居屋炒风,港府须汲教训--经济日报7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
特首梁振英推白表免补地价买二手居屋,本欲助市民上车,惟显未考虑市场反应,政策未实施已先令居屋市场呈现泡沫.梁振英要增加政府对市场参与,必须汲取教训,掌握市场脉搏,否则恐好心做坏事.
二手居屋价格急升令上车成本大增,政策助市民上车的成效先打折扣.中签者更要深思,市场已呈泡沫,但新居屋和限尺私楼将在2-3年后陆续推出,质素较次的二手居屋价格届时势受压,现因泡沫推高价格甚至可能回落,要冒上较高风险.
问题关键在于政府不掌握市场反应.梁振英在构思白表免补价买居屋的竞选政纲时,显然未有深思市场会作何反应及博弈;至本周公布落实政策,亦未因应近期市况以调整政策,令港府及有意参与计划的市民,恐陷进退维谷窘境.
这正是梁振英须汲取的教训,新政府表明要摆脱大市场、小政府迷思,要大力参与市场,包括福利、住屋、以至产业政策各方面.倘新政府继续未能了解市场心态、掌握市场博弈能力,未来或出现更多弊端,例如政策导致人为炒卖,令原有价格大上大落;又或让个别行业人士可抬高收费图利,又或向个别产业倾斜不当,加深市民对政府向商界输送利益的观感等.
故政府推新政策若对市场后知后觉,恐带来意料之外的负面冲击,既令政策无法收预期效果,更令市民觉政府思虑不周、缺乏施政能力,打击市民对政府信心.梁振英要实现政府积极参与市场的鸿图,首先必须有能力理解市场、掌握市场、利用市场,至为关键.(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。