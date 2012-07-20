〔港报社评〕新居屋措施效果适得其反--信报7月20日

梁振英在立法会答问大会上,巧妙地回避个人政治诚信的诘问,将答问大会变作小型施政报告,用几项纾解民困措施聚焦成为舆论关注点,其中明年准许5,000名白表人士毋须补地价购买居屋,最能窥见声言要重建长远房屋策略的新政府的房屋政策梗概,值得深入讨论.

放宽白表名额,理论上可起到短期纾缓作用,实际上效果适得其反,不单二手居屋供应不会大量增加,反因突然求过于供而令二手居屋价格急升,甚至带动中下价私楼楼价上升,令非公屋住户的低收入家庭更难置业.原因很简单,香港居屋和租置第二市场一直不活跃,主要原因并非买家不足,而是卖家有限.

事实上,回归后香港社会贫富悬殊恶化,居屋和租置计划的置业者经济条件改善有限,根本不会沽楼,否则无处容身,早年置业已经致富的业主,除非早已补地价,否则卖楼后收益有限,宁愿空置或违法出租,也不愿意出售.

新政府的新措施,明显是急就章的权宜之计,没有做好仔细的市场调查研究,结果反而推高二手居屋楼价,令低收入家庭置业更困难.治本的方法,长远而言,当然是增加供应,但短期而言,应该立即明确表示未来的居屋定价,不再跟市价挂,而是按照合资格家庭收入订定.只有这样,在预期未来居屋售价不会超逾200万港元下,才可遏止现时居屋和租置单位的炒风.可是,梁振英倡议的所谓港人港地政策不单无疾而终,连市区用地也准备放宽地积比率,客观效果只会令地产商得益更大. (A02)