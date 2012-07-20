〔港报社评〕新居屋措施效果适得其反--信报7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
梁振英在立法会答问大会上,巧妙地回避个人政治诚信的诘问,将答问大会变作小型施政报告,用几项纾解民困措施聚焦成为舆论关注点,其中明年准许5,000名白表人士毋须补地价购买居屋,最能窥见声言要重建长远房屋策略的新政府的房屋政策梗概,值得深入讨论.
放宽白表名额,理论上可起到短期纾缓作用,实际上效果适得其反,不单二手居屋供应不会大量增加,反因突然求过于供而令二手居屋价格急升,甚至带动中下价私楼楼价上升,令非公屋住户的低收入家庭更难置业.原因很简单,香港居屋和租置第二市场一直不活跃,主要原因并非买家不足,而是卖家有限.
事实上,回归后香港社会贫富悬殊恶化,居屋和租置计划的置业者经济条件改善有限,根本不会沽楼,否则无处容身,早年置业已经致富的业主,除非早已补地价,否则卖楼后收益有限,宁愿空置或违法出租,也不愿意出售.
新政府的新措施,明显是急就章的权宜之计,没有做好仔细的市场调查研究,结果反而推高二手居屋楼价,令低收入家庭置业更困难.治本的方法,长远而言,当然是增加供应,但短期而言,应该立即明确表示未来的居屋定价,不再跟市价挂,而是按照合资格家庭收入订定.只有这样,在预期未来居屋售价不会超逾200万港元下,才可遏止现时居屋和租置单位的炒风.可是,梁振英倡议的所谓港人港地政策不单无疾而终,连市区用地也准备放宽地积比率,客观效果只会令地产商得益更大. (A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。