〔港报社评〕政府须助考生向上流动--文汇报7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
首届中学文凭试今日放榜,考评局公布约7万名日校考生中,有2万6千人合格,但其中只有1万5千人能升读大学,余下5万多名需另谋出路.大多数考生缺乏人生出路,是香港社会深层次矛盾之一.政府应从为年轻人创造向上流动机会的层面,支持和鼓励创办私立大学以普及大学教育,并增强现有副学士和毅进文凭的认受性,扩充具实用性质的中专程度课程,协助年轻人向上流动.
增加大学名额,普及大学教育,是政府须加紧处理的问题.相较于中国和新加坡私立大学普及的状况,香港的私立大学教育起步缓慢,不利香港培育人才和其他地区抗衡竞争.以私人集资创设私立大学,是香港增加大学学额的重要途径.未能升读大学的5万5千名考生,虽然仍可透过副学士、专上文凭和毅进文凭等途径继续进修,然而现时部分副学士课程被诟病滥竽充数,质素参差,部分雇主对副学士学位认受性持怀疑态度,副学士课程需要改良.
为年轻人创造向上流动机会,应是新政府重要的施政方向之一.年轻人缺乏向上流动的机会,积累不满,导致部分人趋向激进,变成深层次社会矛盾.新政府应改善经济结构为年轻人创造更多就业机会,鼓励创办私立大学,加快普及大学教育,同时扩大持续进修基金的涵盖范围,让年轻人有向上发展的动力.同时,考生虽然前路去向不同,有顺境亦有逆境,但应发扬拚搏精神,迎难而上,踏平人生坎坷.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。