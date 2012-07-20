〔港报社评〕政府须助考生向上流动--文汇报7月20日

首届中学文凭试今日放榜,考评局公布约7万名日校考生中,有2万6千人合格,但其中只有1万5千人能升读大学,余下5万多名需另谋出路.大多数考生缺乏人生出路,是香港社会深层次矛盾之一.政府应从为年轻人创造向上流动机会的层面,支持和鼓励创办私立大学以普及大学教育,并增强现有副学士和毅进文凭的认受性,扩充具实用性质的中专程度课程,协助年轻人向上流动.

增加大学名额,普及大学教育,是政府须加紧处理的问题.相较于中国和新加坡私立大学普及的状况,香港的私立大学教育起步缓慢,不利香港培育人才和其他地区抗衡竞争.以私人集资创设私立大学,是香港增加大学学额的重要途径.未能升读大学的5万5千名考生,虽然仍可透过副学士、专上文凭和毅进文凭等途径继续进修,然而现时部分副学士课程被诟病滥竽充数,质素参差,部分雇主对副学士学位认受性持怀疑态度,副学士课程需要改良.

为年轻人创造向上流动机会,应是新政府重要的施政方向之一.年轻人缺乏向上流动的机会,积累不满,导致部分人趋向激进,变成深层次社会矛盾.新政府应改善经济结构为年轻人创造更多就业机会,鼓励创办私立大学,加快普及大学教育,同时扩大持续进修基金的涵盖范围,让年轻人有向上发展的动力.同时,考生虽然前路去向不同,有顺境亦有逆境,但应发扬拚搏精神,迎难而上,踏平人生坎坷.(A06)