〔港报社评〕做好选科辅导,减错配惊吓--星岛日报7月20日

首届中学文凭试今天放榜,只有约半数学生能够获得大学录取.以往考生可以参考各大学院系收生往绩,来衡量自己的成绩报读甚么院系有较高的取录机会;今年新安排添上了不明朗因素,特别需要有关方面做好选科和情绪的辅导工作.

调查显示本届文凭试考生压力比历届中学公开试考生为高,其中一大压力之源是新引入的通识必修科,学校加倍紧张对这一科下工夫,结果及格率反而比其他主科为高.至于中英数及格率都胜中五会考,是否与学生接受多一年教育有关,成功提升香港人力质素,抑或如部分教师质疑是文凭试放宽了要求,有待进一步验证.

这几天,考生可以因应自己的成绩,来决定是否调整自己选报的院校科目,尤以考试成绩好坏出乎意料者为然.选科理想层面要合乎自己兴趣,务实层面要按照自己成绩推算获得录取的把握.今年新安排下改选科目的弹性比以前大,而考生除了考虑各科收生门槛之外,还要考虑其他可能报读同科的考生成绩,如果竞争激烈,就算自己符合收生要求都未必获得取录,这是最难推断的.

每年中学公开试放榜,都有不少成绩未如理想的学生感到旁徨,一些偶然失手的学生尤其难过,要大幅调整原先预备的部署,各志愿机构的辅导热电话响个不停.今年文凭试整体成绩比不少人预期为好,有助局部纾解压力;但是在选校选科方面,增添了不明朗因素和错配机会,家长和学校要持续辅导考生,疏导恐慌情绪,协助考生做好最佳和最坏的心理准备,镇定面对挑战.(A06)