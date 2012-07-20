〔港报社评〕做好选科辅导,减错配惊吓--星岛日报7月20日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
首届中学文凭试今天放榜,只有约半数学生能够获得大学录取.以往考生可以参考各大学院系收生往绩,来衡量自己的成绩报读甚么院系有较高的取录机会;今年新安排添上了不明朗因素,特别需要有关方面做好选科和情绪的辅导工作.
调查显示本届文凭试考生压力比历届中学公开试考生为高,其中一大压力之源是新引入的通识必修科,学校加倍紧张对这一科下工夫,结果及格率反而比其他主科为高.至于中英数及格率都胜中五会考,是否与学生接受多一年教育有关,成功提升香港人力质素,抑或如部分教师质疑是文凭试放宽了要求,有待进一步验证.
这几天,考生可以因应自己的成绩,来决定是否调整自己选报的院校科目,尤以考试成绩好坏出乎意料者为然.选科理想层面要合乎自己兴趣,务实层面要按照自己成绩推算获得录取的把握.今年新安排下改选科目的弹性比以前大,而考生除了考虑各科收生门槛之外,还要考虑其他可能报读同科的考生成绩,如果竞争激烈,就算自己符合收生要求都未必获得取录,这是最难推断的.
每年中学公开试放榜,都有不少成绩未如理想的学生感到旁徨,一些偶然失手的学生尤其难过,要大幅调整原先预备的部署,各志愿机构的辅导热电话响个不停.今年文凭试整体成绩比不少人预期为好,有助局部纾解压力;但是在选校选科方面,增添了不明朗因素和错配机会,家长和学校要持续辅导考生,疏导恐慌情绪,协助考生做好最佳和最坏的心理准备,镇定面对挑战.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。