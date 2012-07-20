〔港报社评〕洗脑教材触动港人神经国民教育勿毁两制差异--明报7月20日

政府资助出版的国民教育教材和教育局评估学校推行国民教育成效的问卷,被揭发内容偏颇,许多人一直担心当局藉国民教育为名,行政治洗脑之实,如今找到了实质佐证.事态已经触发家长反弹,正筹划自救行动,避免子女受到不正确资料和价值观所荼毒,另外,不少人也警觉香港与中国的差异,有可能被人为地弭平.国民教育内容是香港问题的关键,当局必须保持头脑清醒,切勿强行推动洗脑式的国民教育,否则会损害港人对香港前景的信心.

以香港社会的自由和开放程度,硬销国民教育,势必引起反弹.包括天主教会在内的近40%小学,已经表明新学年不会推行国民教育科,在这么多学校有保留下,国民教育能否顺利推行,是一大疑问.

其实,社会上对于推行国民教育,主流意见并未一概反对,只是要求课程全面、理性及内容不偏颇,以培养出有香港情、爱国心和世界视野的学生.所以,教育局应该将为期3年的开展期变成筹备期,利用这段时间与包括家长在内的持份者商讨,按课程指引编制鼓励独立、多角度思考的教材,消除家长和社会疑虑,到3 年后各方都准备就绪,才一起全面推行.

另外,教育局就国民教育事宜,应该与教联会保持距离,因为教联会政治立场亲北京,由它主导的国民教育服务中心出版的教材,部分内容偏颇,引起家长、学校、教师反弹,已经说明倚赖教联会推行国民教育,成事不足败事有余.教育局要自行掌控整个国民教育科的事务和安排,坦诚与持份者沟通,建立互信,才可以使国民教育顺利推行.(A03)