〔香港个股〕长和系主席李嘉诚落实由长子李泽钜接掌千亿美元上市王国

路透香港7月20日电---此前已"事先张扬"财产分配的亚洲首富李嘉诚,落实将旗下市值逾千亿美元的上市王国控制权交棒予长子李泽钜.

据联交所的权益披露资料,李嘉诚次子李泽楷此前将其持有Li Ka-shing Unity Holdings Ltd的三分之一权益转移予兄长--长实(0001.HK)、和黄副主席李泽钜,令李泽钜在Li Ka-shing Unity Holdings Ltd的持权益增加至三分之二.

"这是落实李嘉诚先生之前在股东大会上所提及的分配程序."长实发言人班唐慧慈对路透表示.

李嘉诚今年5月在长和系股东大会后会见记者,罕有地披露其财产分配,他当时表示,长子李泽钜将会成为长和系企业的掌舵人,而对幼子李泽楷,他则会全力支持其投资的生意;这安排令两兄弟在事业和财产上都不会有冲突.[ID:nSH0105905]

除了长实、和黄外,李嘉诚旗下上市王国包括长江基建(1038.HK)、电能实业(0006.HK)、TOM集团(2383.HK)、汇贤产业(87001.HK)、长江生命科技(0775.HK)、和记电讯(0215.HK)、泓富产业(0808.HK)、置富产业(0778.HK)等,以及加拿大上市的赫斯基能源股份(HSE.TO).

在这次资产转移后,李嘉诚仍然持有Li Ka-shing Unity Holdings Ltd余下三分之一权益.

现年83岁的李嘉诚一直表示,除泽钜和泽楷两名儿子外,旗下从事慈善活动的"李嘉诚基金会"是他的"第三个儿子",而泽钜和泽楷都会参与基金会事宜.

外界早已视李泽钜为长和系王国的接班人,而李泽楷没有沾有长和系的管理,并另外发展了多家上市公司,包括电讯盈科(0008.HK)、盈大地产(0432.HK)和新加坡上市的盈科拓展(PCEN.SI)等.

"长和系资产会由Victor(李泽钜)管理,Richard(李泽楷)有自己很喜欢的事业,他也有几家具规模的公司,我会全力帮他,(支持的金额)数字会比你们现在知道他的生意的资产以倍数计."李嘉诚5月份时说.(完)