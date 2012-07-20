〔香港个股〕长和系主席李嘉诚落实由长子李泽钜接掌千亿美元上市王国

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港7月20日电---此前已"事先张扬"财产分配的亚洲首富李嘉诚,落实将旗下市值逾千亿美元的上市王国控制权交棒予长子李泽钜.
据联交所的权益披露资料,李嘉诚次子李泽楷此前将其持有Li Ka-shing Unity Holdings Ltd的三分之一权益转移予兄长--长实(0001.HK)、和黄副主席李泽钜,令李泽钜在Li Ka-shing Unity Holdings Ltd的持权益增加至三分之二.
"这是落实李嘉诚先生之前在股东大会上所提及的分配程序."长实发言人班唐慧慈对路透表示.
李嘉诚今年5月在长和系股东大会后会见记者,罕有地披露其财产分配,他当时表示,长子李泽钜将会成为长和系企业的掌舵人,而对幼子李泽楷,他则会全力支持其投资的生意;这安排令两兄弟在事业和财产上都不会有冲突.[ID:nSH0105905]
除了长实、和黄外,李嘉诚旗下上市王国包括长江基建(1038.HK)、电能实业(0006.HK)、TOM集团(2383.HK)、汇贤产业(87001.HK)、长江生命科技(0775.HK)、和记电讯(0215.HK)、泓富产业(0808.HK)、置富产业(0778.HK)等,以及加拿大上市的赫斯基能源股份(HSE.TO).
在这次资产转移后,李嘉诚仍然持有Li Ka-shing Unity Holdings Ltd余下三分之一权益.
现年83岁的李嘉诚一直表示,除泽钜和泽楷两名儿子外,旗下从事慈善活动的"李嘉诚基金会"是他的"第三个儿子",而泽钜和泽楷都会参与基金会事宜.
外界早已视李泽钜为长和系王国的接班人,而李泽楷没有沾有长和系的管理,并另外发展了多家上市公司,包括电讯盈科(0008.HK)、盈大地产(0432.HK)和新加坡上市的盈科拓展(PCEN.SI)等.
"长和系资产会由Victor(李泽钜)管理,Richard(李泽楷)有自己很喜欢的事业,他也有几家具规模的公司,我会全力帮他,(支持的金额)数字会比你们现在知道他的生意的资产以倍数计."李嘉诚5月份时说.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。