《离岸人民币综述》首只人民币A股ETF登场,疲弱大市下投资者谨慎面对

记者 陈敏

路透香港7月20日电---市场期待已久的人民币计价A股ETF(交易所买卖基金)终于登场,但反响却不如预期热烈.面对低谷徘徊的中国经济和疲弱的国内股市,这只首次可以人民币直接投资中国股市的产品可谓"生不逢时".

这只由华夏基金管理的沪深300指数ETF(83188.HK)周二在港交所挂牌,为第二批人民币合格境外机构投资者(RQFII)框架下首只挂牌的基金.上市量接近40亿元人民币,尚未用完此前获准发行的50亿元额度.

"现在市场气氛不是很好,A股在跌,香港每日股票成交量也在萎缩,投资者会继续观望,而且新产品都需要一定时间去发展."灏天环球投资经济及财务管理顾问陈宝明称.其所在的公司资产组合中有数只点心债券.

"现在不是好时机,通常买股票都是经济周期在上升过程中会多点.等中国经济开始上升,并且企业盈利情况有改善,我们才会考虑进入这一市场."他称.

世界第二大经济体中国的经济增速已连续第六个季度放缓,4-6月的GDP增速仅为7.6%,是三年多以来的最低水平.与此同时,股市表现亦不济,沪深300指数.CSI300自5月初以来累计下跌约10%.

中国政府于去年12月正式宣布启动RQFII,首批额度为200亿元,主要投资于内地债市,但由于产品相似度太高反应平平;第二批RQFII总额度为500亿元,投资标的为大盘蓝筹和市场覆盖性好的指数,如沪深300、中证100、MSCI中国指数等.

"每个指数包含的股票和行业不一样,对未来的波动性会有影响,所以投资者还是希望多看见不同种类的出来了,再慢慢评估现在中国的情况可能对哪一类企业产生比较大的影响,然后再选取适合自己的投资工具."凯基证券亚洲有限公司营运总裁邝民彬称.

"最重要的是现在市场方面也不急,今天买和明天买其实差不多.这与过往不一样,过往是没有太多选择,大家可能比较紧张,(人民币产品)要拿一点啊,现在没有这方面的情况了."他称.

华夏沪深300ETF首日挂牌高见24.9元人民币,但收报24.2元,此后几日跟随沪深300指数.CSI300略有回升,日交投量在1亿元左右.而目前市场上较受欢迎的安硕A50中国ETF(2823.HK)的日交投量则可以达到8-10亿港元.

尽管如此,作为首批可以直接用人民币投资内地股市的产品,人民币计价A股ETF为离岸人民币回流内地拓宽了渠道.一旦市场气氛好转,风险胃纳重现,相信投资者的反应会更为积极.

本周图表:

点心债月度发行量一览:link.reuters.com/wub59s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 25,642.9 80

2. 渣打 12,748.8 42

3. 中国银行 8,876.3 10

4. 法巴 6,810.1 24

5. 巴克莱资本 5,997.4 12

**本周市场动态**

--亚洲开发银行周二宣布,将人民币和印度卢比纳入其"贸易融资计划"(TFP)以减少对美元结算的依赖.该计划通过向银行提供担保和贷款以支持贸易活动,填补贸易融资的市场缺口,过去只支持美元、日元和欧元交易.

--汇丰人民币业务发展亚太区主管何嘉仪认为,离岸人民币市场正进入一个更为成熟和整固的阶段,因投资者和银行更关注基本面而非人民币升值因素.她并认为,在岸和离岸两个市场的利差将继续弥合,部分原因在于资金跨境流动更为频繁.

--普华永道发布报告称,人民币国际化带来的金融机构和企业对衍生产品交易的强劲需求,对在中国的外资银行盈利有贡献.去年在中国内地的181家外资银行的总利润较上年翻了一倍.

--按市值计中国第四大银行--中国银行(3988.HK)(601988.SS)完成在香港发行10亿元三年期人民币债券,息率为3.1%.是次发行共录得超过22亿元人民币申购量,债券将于7月24日在港交所挂牌上市.

--韩国进出口银行[KEXIM.UL]发行17.5亿元三年期人民币债券,息率定为3.25%.巴克莱资本和汇丰控股负责是次发售.该行去年10月和11月发行过两笔点心债,分别为1.6亿元一年期债券,息率为2.2%以及4亿元一年期债券,息率为2%.(完)

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