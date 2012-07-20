〔香港房地产〕上半年兴建中一手私人住宅创八年新高,供应偏低局面渐扭转

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港7月20日电---香港运输及房屋局周五公布,上半年建筑中的单位数目升至5.3万个,为八年来新高;反映政府自2010年起主动增加卖地,扭转私人住宅供应偏低的局面.
截至6月底止,一手住宅市场总供应量为5.2万个,较首季增加3,000个.若连同已批出土地并可随时动工的1.3万个单位,于未来三至四年合共可提供6.5万个住宅单位,较首季末增加1,000个.
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,此总供应量数字是2008年第一季以来的新高,预期今年第四季,数字可以迫近7万个的水平.即未来三到四年间,平均每年的落成量由1.6万到2.2万个.相信2016年,私人住宅落成量便可以达到2万个的政府中长期指标.
今年第二季的私人住宅施工量为5,300个,较首季增加400个,是2007年第三季后的季度新高.上半年累计施工量为10,200个,与去年全年的10,300个相差不远.中原地产预期,2012年全年的施工量可以达到2万个,将成为2,000年以后的12年新高.
此外,上半年的私人住宅落成量为2,300个,为去年全年的四分之一左右,但中原地产估计,全年落成量可望达10,600个,高于去年的9,400个.
香港政府2010年以来多次出招稳定楼市,落实增加土地供应的承诺,并决定恢复停建八年的居者有其屋计划,重申未来10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应目标,以确保土地不会短缺.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。