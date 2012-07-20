〔香港房地产〕上半年兴建中一手私人住宅创八年新高,供应偏低局面渐扭转

路透香港7月20日电---香港运输及房屋局周五公布,上半年建筑中的单位数目升至5.3万个,为八年来新高;反映政府自2010年起主动增加卖地,扭转私人住宅供应偏低的局面.

截至6月底止,一手住宅市场总供应量为5.2万个,较首季增加3,000个.若连同已批出土地并可随时动工的1.3万个单位,于未来三至四年合共可提供6.5万个住宅单位,较首季末增加1,000个.

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,此总供应量数字是2008年第一季以来的新高,预期今年第四季,数字可以迫近7万个的水平.即未来三到四年间,平均每年的落成量由1.6万到2.2万个.相信2016年,私人住宅落成量便可以达到2万个的政府中长期指标.

今年第二季的私人住宅施工量为5,300个,较首季增加400个,是2007年第三季后的季度新高.上半年累计施工量为10,200个,与去年全年的10,300个相差不远.中原地产预期,2012年全年的施工量可以达到2万个,将成为2,000年以后的12年新高.

此外,上半年的私人住宅落成量为2,300个,为去年全年的四分之一左右,但中原地产估计,全年落成量可望达10,600个,高于去年的9,400个.

香港政府2010年以来多次出招稳定楼市,落实增加土地供应的承诺,并决定恢复停建八年的居者有其屋计划,重申未来10年平均每年提供可兴建约2万个私人住宅单位的土地供应目标,以确保土地不会短缺.(完)

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