〔香港股市〕小幅收高,且创五周来最大单周涨幅

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港7月20日电---香港股市周五收高,且创下逾一个月来最大单周涨幅,大陆电信股表现强劲,恒生指数收在200日移动均线的技术阻力上方.
恒生指数.HSI收高0.4%,报19,640.8点,本周上涨2.9%.恒生国企指数.HSCE收高0.6%至9,570.5点,本周上涨3.6%.
内地股市方面,沪综指.SSEC收低0.7%,本周则下跌0.8%,为连续第五周收低.沪深300指数.CSI300跌1.1%,本周跌2.1%.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。