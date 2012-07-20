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货币新闻 | 2012年 7月 20日 星期五 16:35 BJT

〔香港股市〕小幅收高,且创五周来最大单周涨幅

路透香港7月20日电---香港股市周五收高,且创下逾一个月来最大单周涨幅,大陆电信股表现强劲,恒生指数收在200日移动均线的技术阻力上方.

恒生指数.HSI收高0.4%,报19,640.8点,本周上涨2.9%.恒生国企指数.HSCE收高0.6%至9,570.5点,本周上涨3.6%.

内地股市方面,沪综指.SSEC收低0.7%,本周则下跌0.8%,为连续第五周收低.沪深300指数.CSI300跌1.1%,本周跌2.1%.

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