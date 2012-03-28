〔表格〕中国中煤能源去年净利按年增长31%,基本符合市场预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港3月28日电---中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)宣布,按照国际会计准则,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(元) 0.74 0.56
末期股息(元) 0.215 0.1563
净利 9,801.54 7,466.36
营业额 87,773.05 70,302.64
截止过户日期 5月31日至6月4日
发放股息日期 有待公布
注:中煤能源为中国第二大煤炭生产商.根据汤森路透综合36名分析师预测,去年度净利为103亿元人民币.(完)
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--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 张喜良
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。