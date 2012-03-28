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亚洲 | 2012年 3月 28日 星期三 08:31 BJT

〔表格〕中国中煤能源去年净利按年增长31%,基本符合市场预期

路透香港3月28日电---中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)宣布,按照国际会计准则,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(元) 0.74 0.56

末期股息(元) 0.215 0.1563

净利 9,801.54 7,466.36

营业额 87,773.05 70,302.64

截止过户日期 5月31日至6月4日

发放股息日期 有待公布

注:中煤能源为中国第二大煤炭生产商.根据汤森路透综合36名分析师预测,去年度净利为103亿元人民币.(完)

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--记者 雷美珍/梁慧仪; 审校 张喜良

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