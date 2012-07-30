《香港报摘》--经济日报7月30日

* 要闻版头条:

--外围避险意识稍见退却,触动美股连续两日急升,港股今若跟随蓝筹在外围升势,可望高开近300点.若即将开始的业绩潮能优于市场预期,令投资界信服追货,或可以带领港股挑战19,666点的250天线.

* 其他:

--友邦保险(1299.HK)首席执行官兼总裁杜嘉祺(Mark Tucker)表示,亚洲市场投保率普遍偏低,未来会继续以自然增长为主轴寻求扩张.至于市传友邦正参与竞购ING亚洲及Aviva(英杰华)(AV.L)马来西亚,杜嘉祺只表示任何并购只会在财务上站得住脚的前提下才考虑.

--美国证监会上周五入禀紧急冻结"疑似"Nexen内幕帐户资产,当中涉及中海油(0883.HK)合作伙伴熔盛重工(1101.HK)主席张志熔.中海油发言人不予置评,熔盛则称仍在了解事件中.券商预测无碍中海油收购.

--和黄0013.HK董事总经理霍建宁首次证实,有兴趣收购英国曼彻斯特机场.又指无意出售意大利的电讯业务.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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