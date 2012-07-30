《香港报摘》--经济日报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--外围避险意识稍见退却,触动美股连续两日急升,港股今若跟随蓝筹在外围升势,可望高开近300点.若即将开始的业绩潮能优于市场预期,令投资界信服追货,或可以带领港股挑战19,666点的250天线.
* 其他:
--友邦保险(1299.HK)首席执行官兼总裁杜嘉祺(Mark Tucker)表示,亚洲市场投保率普遍偏低,未来会继续以自然增长为主轴寻求扩张.至于市传友邦正参与竞购ING亚洲及Aviva(英杰华)(AV.L)马来西亚,杜嘉祺只表示任何并购只会在财务上站得住脚的前提下才考虑.
--美国证监会上周五入禀紧急冻结"疑似"Nexen内幕帐户资产,当中涉及中海油(0883.HK)合作伙伴熔盛重工(1101.HK)主席张志熔.中海油发言人不予置评,熔盛则称仍在了解事件中.券商预测无碍中海油收购.
--和黄0013.HK董事总经理霍建宁首次证实,有兴趣收购英国曼彻斯特机场.又指无意出售意大利的电讯业务.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。