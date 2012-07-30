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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 08:09 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月30日

路透香港7月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7565港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI上周五收高187.73点或1.46%,报13,075.66点,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行可能
推出更多刺激措施的希望增强. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  201.250    3.73      50090            15.610       2.43
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.240    3.43      66302             3.177       2.82
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   57.800    1.19     235533            89.665       0.86
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.850    2.15     107702            21.641       2.32
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  124.840    1.33      44512             9.683       1.93
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   89.310    2.61      31744             6.927       1.87
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   42.120    2.18     711659            65.341       1.86
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   52.170    3.14      35191             4.047       1.67
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.000    3.31     313795            11.635       1.17
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.980    3.45     138839            11.619       3.37
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   29.290    2.70      37320             5.680       0.70
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   25.400    3.04       9443             3.940       1.82
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.860    3.60      14678             1.385     -49.26
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.820    1.68     102690             0.282      -2.64  (完)

  --整理 李珊珊

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