《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--7月30日

路透香港7月30日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7565港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI上周五收高187.73点或1.46%,报13,075.66点,因对美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行可能 推出更多刺激措施的希望增强. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 201.250 3.73 50090 15.610 2.43 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.240 3.43 66302 3.177 2.82 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 57.800 1.19 235533 89.665 0.86 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.850 2.15 107702 21.641 2.32 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 124.840 1.33 44512 9.683 1.93 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 89.310 2.61 31744 6.927 1.87 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 42.120 2.18 711659 65.341 1.86 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 52.170 3.14 35191 4.047 1.67 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.000 3.31 313795 11.635 1.17 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.980 3.45 138839 11.619 3.37 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 29.290 2.70 37320 5.680 0.70 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 25.400 3.04 9443 3.940 1.82 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.860 3.60 14678 1.385 -49.26 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.820 1.68 102690 0.282 -2.64 (完) --整理 李珊珊