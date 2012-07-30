《香港报摘》--信报7月30日

* 要闻版头条:

--市场憧憬欧美或再联手加大量化宽松,刺激美股连升三周,今天为港股期指结算日,恒指.HSI将有望高开.

* 其他:

--雅天妮(0789.HK)主席兼行政总裁谢超群于今年2月因健康问题曾休假达五个月.昨日公司称近10日未能联络谢超群,董事会决定中止其职责及撤回相关授权,并委任其妻子--现任副主席叶英琴为署理行政总裁.

--中国民营造船企业--扬子江船业911609.TW(YAZG.SI)董事长任元林指出,造船业当前面对需求疲弱、产能过剩的问题,现时情况已趋稳,但复苏仍有难度.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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