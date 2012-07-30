《香港报摘》--信报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 要闻版头条:
--市场憧憬欧美或再联手加大量化宽松,刺激美股连升三周,今天为港股期指结算日,恒指.HSI将有望高开.
* 其他:
--雅天妮(0789.HK)主席兼行政总裁谢超群于今年2月因健康问题曾休假达五个月.昨日公司称近10日未能联络谢超群,董事会决定中止其职责及撤回相关授权,并委任其妻子--现任副主席叶英琴为署理行政总裁.
--中国民营造船企业--扬子江船业911609.TW(YAZG.SI)董事长任元林指出,造船业当前面对需求疲弱、产能过剩的问题,现时情况已趋稳,但复苏仍有难度.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。