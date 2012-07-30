〔香港个股〕中国燃气称以总现金代价2.7亿港元,收购百江气体余下股权

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港7月30日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)称,决定行使认购期权收购百江气体余下股权,原本属须予披露之交易,但受新奥能源(2688.HK)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)财团收购要约影响,此项交易须经股东会批准.
中国燃气上周五晚间的公告称,决定以总现金代价为2.703亿港元,收购百江气体余下51%之股权,以进一步整合旗下液化石油气业务.
公告并称,有关交易须经股东批准,因中国燃气现时为新奥-中石化财团作出之未获邀请及具先决条自愿现金收购要约之对象,而根据收购守则第4条,中国燃气收购百江气体股权交易包括重大金额之资产,故被视为阻挠财团要约之行动.
中国燃气于去年6月以2.6亿港元收购百江气体的49%权益,并获授权可以认购百江气体其余51%的权益,期限延至今年9月底为止.[ID:nSH0106293]
百江气体主要在中国从液化石油气终端零售业务,于江苏、湖北及浙江等省份拥有约450家自有零售店及约120个特许授权销售点.于2011年度除税后纯利为7,830万港元,年末资产净值约4.62亿港元.
中国燃气上周五收市价报4.12港元,过去一个月累计升6.7%.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。