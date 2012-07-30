〔香港个股〕中国燃气称以总现金代价2.7亿港元,收购百江气体余下股权

路透香港7月30日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)称,决定行使认购期权收购百江气体余下股权,原本属须予披露之交易,但受新奥能源(2688.HK)和中国石化(0386.HK)(600028.SS)财团收购要约影响,此项交易须经股东会批准.

中国燃气上周五晚间的公告称,决定以总现金代价为2.703亿港元,收购百江气体余下51%之股权,以进一步整合旗下液化石油气业务.

公告并称,有关交易须经股东批准,因中国燃气现时为新奥-中石化财团作出之未获邀请及具先决条自愿现金收购要约之对象,而根据收购守则第4条,中国燃气收购百江气体股权交易包括重大金额之资产,故被视为阻挠财团要约之行动.

中国燃气于去年6月以2.6亿港元收购百江气体的49%权益,并获授权可以认购百江气体其余51%的权益,期限延至今年9月底为止.[ID:nSH0106293]

百江气体主要在中国从液化石油气终端零售业务,于江苏、湖北及浙江等省份拥有约450家自有零售店及约120个特许授权销售点.于2011年度除税后纯利为7,830万港元,年末资产净值约4.62亿港元.

中国燃气上周五收市价报4.12港元,过去一个月累计升6.7%.(完)

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