《香港报摘》--其他报纸重要消息7月30日

* 明报:

--凯德商用产业6813.HK宣布斥资228亿日圆(折合约22.284亿港元)收购位于日本东京的Olinas Mall,总建筑面积达58.3万尺.总裁林明志表示,收购Olinas Mall符合公司在日本的战略,对其前景非常看好.

--据悉,易方达的中证100指数ETF(交易所买卖基金)和南方东英的A50指数ETF均已在上周二(24日)获香港证监会批文.此外,内地多家基金有意在港发行RQFII(人民币合格境外机构投资者)ETF,排名前十的华安基金为其中之一.

* 星岛日报:

--国际资源(1051.HK)公司副主席Owen Hegarty表示,是次产金的Martable项目会在未来3至4个月将产量提高至目标产量的75%,于年底前达到年产量25万吨的目标,预计公司会在8-10月期间,录得正现金流.

* 苹果日报:

--银行公会委托财资市场公会(TMA)检讨港元同业拆息(HIBOR)定价机制,TMA旗下工作小组正筹备成立.据悉,小组拟下月中举行首次会议,争取最快9月底前完成检讨.

--深圳前海探索香港仲裁机构于前海设立分支机构,在当地提供香港法律服务.香港国际仲裁中心秘书长鲍其安表示,对于到前海开设分支机构一事,持审慎保守态度.

* 东方日报:

--消息透露,一家原于美国上市的药业民企股,由于交投过于疏落,结果获一家私募基金入股,以及协助管理层将公司私有化,现正积极部署来港上市,待确认上市前投资者名单及甄选保荐人,会正式向香港交易所(0388.HK)递交上市申请,集资逾2亿美元.

--国务院早前派出8个督查组,对16个省市贯彻落实房调政策情况开展专项督查,市场忧虑新一轮房调一触即发.恒盛(0845.HK)副总裁兼首席财务官姜永进表示,若楼价显着反弹逾5%,相信中央会再度出手调控.

* 文汇报:

--香港交易所资料显示,今年上半年连同首次上市集资在内,港股的总集资额为1,270.87亿港元,较去年同期的3,042.96亿港元,大减58%.若单计首次上市集资,上半年更只有305.87亿港元,较去年同期的1,746.85亿港元大挫82%.

--新海能源(0342.HK)董事总经理岑濬表示,于去年新收购的广州汽车加气站网络今年1月并入,将会为公司带来盈利贡献,预计有助于毛利上升.此外,2011年公司销售约145万吨石油气,他估计今年可增加约25吨至170万吨.

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)副行长唐志宏指出,招行的二次转型获得了初步成果,今年力争培育和扶植创新型成长企业客户2,000家,未来三年内力争对科技型中小企业贷款余额占比达到中小企业贷款总额的50%.

* 大公报:

--中国神华(1088.HK)(601088.SS)公布,拟于9月14日召开临时股东大会,审议包括在内地发行公司债券,金额不超过100亿元人民币,期限不多于10年.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.(完)

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]