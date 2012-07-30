《香港重要政经日程》--7月30日-8月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
=====================今日香港主要政经消息==========================
7月30日(周一)
-- 恒生银行(0011.HK)上半年业绩公布.
-- 汇丰控股(0005.HK) (HSBA.L)上半年业绩公布.
-- TOM集团(2383.HK)上半年业绩公布.
-- 信义玻璃(0868.HK)上半年业绩公布.
--11:00 江山控股(0295.HK)股东特别大会.
--11:30 星狮地产(0535.HK)股东特别大会.
--13:30 大唐投资国际(1160.HK)股东周年大会.
--15:00 壹传媒(0282.HK)股东周年大会.
*--18:15 恒生银行中期业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
7月31日(周二)
-- 香港金管局公布6月货币数据.
-- 香港政府公布6月财政资料.
-- 恒隆集团(0010.HK)公布上半年业绩.
-- 恒隆地产(0101.HK)公布上半年业绩.
-- 华能国际电力(0902.HK)公布上半年业绩.
-- 汇多利 (0607.HK)公布全年业绩.
--09:00 鸿宝资源(1131.HK)股东特别大会.
--09:30 永恒策略00764.HK于深圳举行股东特别大会.
--10:00 皓天财经集团(1260.HK)股东周年大会.
--10:00 Z-OBEE(0948.HK)股东周年及特别大会.
--11:00 英发国际(0439.HK)股东周年及特别大会.
--11:30 理文造纸(2314.HK)股东周年大会.
--15:00 承达国际(2288.HK)股东周年大会.
8月1日(周三)
-- 依利安达(1151.HK)公布上半年业绩.
-- 和记港陆(0715.HK)公布上半年业绩.
-- 和记电讯香港(0215.HK)公布上半年业绩.
-- 东方海外国际(0316.HK)公布上半年业绩.
-- 渣打集团(2888.HK)公布上半年业绩.
--10:30 绿城中国(3900.HK)于杭州举行股东特别大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
8月2日(周四)
-- 长江实业(0001.HK)公布上半年业绩.
-- 中国海外宏洋集团(0081.HK)公布上半年业绩.
-- 白马户外媒体(0100.HK)公布上半年业绩.
-- 和记黄埔0013.HK公布上半年业绩.
-- 中裕燃气(3633.HK)公布上半年业绩.
--10:30 建福集团(0464.HK)股东周年大会.
--11:00 经济日报集团(0423.HK)股东周年大会.
--11:30 万保刚集团(1213.HK)股东周年大会.
--14:15 东亚银行(0023.HK)中期业绩记者会.
--16:30 香港公布6月零售销售数据.
月3日(周五)
-- 中国兴业控股(0132.HK)公布上半年业绩.
-- 瑞东集团(0376.HK)公布上半年业绩.
--09:00 国药控股(1099.HK)于上海举行股东特别大会.
--10:00 蒙古投资(0402.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布7月香港采购经理人指数.
--10:30 富士高实业(0927.HK)股东周年大会.
*8月6日(周一)
-- 安踏体育(2020.HK)公布上半年业绩.
-- 中国动物保健品(0940.HK)公布上半年业绩.
-- 利亚零售(0831.HK)公布上半年业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布上半年业绩.
-- 希慎兴业(0014.HK)公布上半年业绩.
-- 利福国际(1212.HK)公布上半年业绩.
-- 华侨城(亚洲)(3366.HK)公布上半年业绩.
-- 深圳科技(0106.HK)公布上半年业绩.
--10:00 第一天然食品(1076.HK)股东特别大会.
--11:00 中国电力新能源(0735.HK)股东特别大会.
--14:30 中国环保科技(0646.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。