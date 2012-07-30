〔港报财经评论〕LTRO3风又再吹--信报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
LTRO3风又再吹/ 习广思
救市憧憬,营造了一个股市反弹的格局.Risk-off指标均见改善,欧罗连升三日,政客的"保护行动"对市场是否有效?过去一年,欧罗走势阻力在50天线,1月中至3月底曾经重上50天线,如今50天线则在1.2446美元水平,这次反弹可能在此水平止步.不过,即使欧罗一跌再跌,FX Concepts主席John Taylor提醒说:"欧罗危机刚刚开始而已."另一指标是债息,十年期西班牙债息回落至6.744厘,虽仍然高企,但起码先脱离7厘魔咒,可惜的是买债效力有限,压得住债息,不能根治危机.故此,股市这次反弹,能高到哪里?港股成交薄弱,短炒之难,叫人避退三舍.市场陷阱之多,更叫人却步.近期恒指持续跑赢大市,很大原因是涉及大量衍生工具,在此市况下根本是炒家乐园,牛熊交战下,令市势持续上落.
牛熊阴谋论再发挥作用,观乎上周五收市的恒指牛熊分布,牛证大量涌现,看好的投资者屠牛诱因大增.熊证在19,700-19,799点群情汹涌,意味着恒指反弹第一步阻力位,即有望试穿250天线19,666点.宜弃大象取中银港股炒反弹,上周五所见,大市完全由残弱股主导,未成气候.至于恒指,则由多只即将公布业绩的蓝筹股作主导,一是今日出业绩的汇控(0005.HK),市场关注其在黑金事件的罚款,但无论其业绩如何,其走势之弱早说明市场对其前景的悲观,港银以恒生(0011.HK)、中银(2388.HK)更值得注意.二是长和系业绩,长实(0001.HK)股价落后,具有留意价值呢.
本周联储局、欧央行进行议息.投资者可能等不到美国QE3,但欧洲LTRO3却在几日之间高唱入云,德拉吉究竟是事先张扬抑或只是出口术?假如德拉吉这次"扞卫欧罗"沦为一招口术,定必会引起市场失望,毕竟在市场心目中,他不是贝南奇,最起码他并不像贝南奇般技穷.然而,德拉吉的第二个难处是,上周事先张扬有机会买债降低债息,实招未出,却取得成功.由政客们所用的词汇,即将发生的行动应该是称为"保护欧罗".继德拉吉表态后,奥朗德、默克尔在周五联合发表声明,不惜一切,扞卫欧罗,法国媒体收到风,欧央行同意参与行动的条件是,各国答应先让欧洲金融稳定设施在一级市场买债,等到9月欧洲稳定机制启动后接力买债.(B01)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。