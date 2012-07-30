〔港报财经评论〕LTRO3风又再吹--信报7月30日

LTRO3风又再吹/ 习广思

救市憧憬,营造了一个股市反弹的格局.Risk-off指标均见改善,欧罗连升三日,政客的"保护行动"对市场是否有效?过去一年,欧罗走势阻力在50天线,1月中至3月底曾经重上50天线,如今50天线则在1.2446美元水平,这次反弹可能在此水平止步.不过,即使欧罗一跌再跌,FX Concepts主席John Taylor提醒说:"欧罗危机刚刚开始而已."另一指标是债息,十年期西班牙债息回落至6.744厘,虽仍然高企,但起码先脱离7厘魔咒,可惜的是买债效力有限,压得住债息,不能根治危机.故此,股市这次反弹,能高到哪里?港股成交薄弱,短炒之难,叫人避退三舍.市场陷阱之多,更叫人却步.近期恒指持续跑赢大市,很大原因是涉及大量衍生工具,在此市况下根本是炒家乐园,牛熊交战下,令市势持续上落.

牛熊阴谋论再发挥作用,观乎上周五收市的恒指牛熊分布,牛证大量涌现,看好的投资者屠牛诱因大增.熊证在19,700-19,799点群情汹涌,意味着恒指反弹第一步阻力位,即有望试穿250天线19,666点.宜弃大象取中银港股炒反弹,上周五所见,大市完全由残弱股主导,未成气候.至于恒指,则由多只即将公布业绩的蓝筹股作主导,一是今日出业绩的汇控(0005.HK),市场关注其在黑金事件的罚款,但无论其业绩如何,其走势之弱早说明市场对其前景的悲观,港银以恒生(0011.HK)、中银(2388.HK)更值得注意.二是长和系业绩,长实(0001.HK)股价落后,具有留意价值呢.

本周联储局、欧央行进行议息.投资者可能等不到美国QE3,但欧洲LTRO3却在几日之间高唱入云,德拉吉究竟是事先张扬抑或只是出口术?假如德拉吉这次"扞卫欧罗"沦为一招口术,定必会引起市场失望,毕竟在市场心目中,他不是贝南奇,最起码他并不像贝南奇般技穷.然而,德拉吉的第二个难处是,上周事先张扬有机会买债降低债息,实招未出,却取得成功.由政客们所用的词汇,即将发生的行动应该是称为"保护欧罗".继德拉吉表态后,奥朗德、默克尔在周五联合发表声明,不惜一切,扞卫欧罗,法国媒体收到风,欧央行同意参与行动的条件是,各国答应先让欧洲金融稳定设施在一级市场买债,等到9月欧洲稳定机制启动后接力买债.(B01)