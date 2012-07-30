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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 09:34 BJT

〔香港股市〕开高1.2%,汇控公布中期获利前股价走升

路透香港7月30日电---香港股市周一开高,汇丰控股(0005.HK)小幅上涨,日内稍晚汇丰将公布中期获利.

恒生指数.HSI开高约1.2%至19,505点.恒生国企指数.HSCE开升1.5%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 徐文焰

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