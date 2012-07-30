〔港报财经评论〕中移动走势强--经济日报7月28日

中移动走势强/ 林瑞芬

周一杀完牛证后,周五杀熊证,只见牛熊证等衍生工具刀光剑影,但大市成交额就常托住四、五百亿港元.现况港股只算是个大赌场,少有真金白银投入股票作投资的现实尽显.升市,难亢奋.恒指昨报19,274,升382点,大市成交额439.8亿港元.欧央行及联储局下周均有议会,不约而同有暗示,欧央行的暗示无疑较强,是由总裁把口讲.联储局推何种刺激经济措施,市场则有很多版本揣测,港股这下是真弹还是假弹,下周自有分晓.欧央行总裁德拉吉暗示欧洲央行将把目标放在主权债息高企问题上,确为市场带来振奋作用,因西班牙债市已几近沦陷,如意大利债市也不保,任由淡鳄谷高10年期息至7厘标志制造恐慌,欧债问题摊子更烂.众所周知,欧央行一直拥最强武器——印钞权,但运作不如联储局畅顺,是要解决复杂的政治因素.欧盟应对问题,从来都是头痛医头,脚痛医脚,现在之脚痛为西、意两国债息高企问题,纾缓了又有以前的问题发掘出来,如洋葱层层剥.欧债问题从来不是经济问题,而是政治问题.

德拉吉的"扞卫欧元"讲话,重燃市场对欧洲央行扫西、意两国债寄望,但德国央行又泼冷水,指这不是最佳解决之道,亦反对向ESM发银行执照,但就认为由EFSF购债问题较少.可见在德国立场来讲,还未到生死关头未松手,ECB下周四会议需有明确明示,不然,淡鳄又借失望来打反击战.按月线图示,恒指一直受制下降轨,只有突破才能释怀.短线上落势较为明显,上不破20,000,下不穿18,000.经昨日一弹,处在跌破小型头肩顶的后抽势,下周若未能冲涨,确认后抽再落,试18,200压力未消.

中移动(0941.HK)昨创下52周新高位89港元,收报88.9港元,走势强.今年以来股价涨升17.13%,但恒指只涨4.56%,同类型股份中国联通(0762.HK)跌29.62%.对中移动的强势,非间间大行认同,认为盈利缺乏高增长点,随着市场开放竞争增大,息率又不算高到吸引死人.(003)

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传有新政,内银纾压/ 余少文

大市反弹,内银股成为领涨股.中国内地传出银监会可能给予中国内地银行业6年过渡期,让资本充足率分段达标,或可缓和内银股资金压力.至于四大行A股股价已跌至中国汇金去年10月入市价,或令人憧憬汇金会再增持四大行.国企指数全日升187点或2%,收9,398点,75%主板H股随大市上升,是近期最多H股上升的一日,内银股更全线上升,升幅至少也有2%,国企指数成交额增加至106亿港元.至于红筹指数升93点或2.5%,收3,789点,成交额46亿港元,成分股中只有华晨中国(1114.HK)逆市下跌.内银股调整了四个月,今次能否逆转之前跌势,有待观望,但四大行A股已跌至大股东中国汇金去年10月10日入市当日收市价,相关H股亦有建设银行(0939.HK)和工商银行(1398.HK)近期曾跌穿当日收市价,反映四大行过去九个月差不多打回原形,会否吸引中国再增持有待观望.惟中国继去年10月10日增持后,亦曾在去年第四季和今年首季透过不同途径再增持四大行,若然肯再增持四大行,对内银股而言会是打了一枝强心针.

当然,内银股每况愈下,反映市场预期内银股盈利增长放缓,只是也有人担心地方债、三角债、企业倒闭、不良贷款上升等问题会令内银股盈利倒退情况更为恶劣.不过,到目前为止,地方债问题已缓和下来,地方企业倒闭确实是持续,会否推高不良贷款率也有待观察,目前难言内银股因上述利淡因素而会必死.至于近年一直困扰内银股的资本压力,也是股价下滑主要原因之一,但中国内地媒体报道,银监会正在酝酿制定银行资本管理办法分步达标实施意见,当中可能将原定明年1月1日实施的商业银行资本管理办法,批准银行资本充足率在2018年底前达标,即先确定一个资本充足率起点,然后规定每年递增比例,至2008年达标.有关消息指银行要集中实施新办法,可能会对市场造成冲击,故分步达标可分段释放压力.

当然,相关意见仍在草拟阶段,最后会否写入最后拍板的意见文件内,也存在变数,惟有关方面在相关题目上吹风,或是看市场反应,若然反应正面,落实机会颇高,最终会利好内银股.其实,香港上市的内银股今年首季的资本充足率,基本都达标,只有民生银行(1988.HK)没有披露相关资料,而明年1月实施的办法要求系统重要性银行和其他银行的资本充足率分别为11.5%和10.5%.(010)