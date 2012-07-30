〔港报财经评论〕中移动走势强--经济日报7月28日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
中移动走势强/ 林瑞芬
周一杀完牛证后,周五杀熊证,只见牛熊证等衍生工具刀光剑影,但大市成交额就常托住四、五百亿港元.现况港股只算是个大赌场,少有真金白银投入股票作投资的现实尽显.升市,难亢奋.恒指昨报19,274,升382点,大市成交额439.8亿港元.欧央行及联储局下周均有议会,不约而同有暗示,欧央行的暗示无疑较强,是由总裁把口讲.联储局推何种刺激经济措施,市场则有很多版本揣测,港股这下是真弹还是假弹,下周自有分晓.欧央行总裁德拉吉暗示欧洲央行将把目标放在主权债息高企问题上,确为市场带来振奋作用,因西班牙债市已几近沦陷,如意大利债市也不保,任由淡鳄谷高10年期息至7厘标志制造恐慌,欧债问题摊子更烂.众所周知,欧央行一直拥最强武器——印钞权,但运作不如联储局畅顺,是要解决复杂的政治因素.欧盟应对问题,从来都是头痛医头,脚痛医脚,现在之脚痛为西、意两国债息高企问题,纾缓了又有以前的问题发掘出来,如洋葱层层剥.欧债问题从来不是经济问题,而是政治问题.
德拉吉的"扞卫欧元"讲话,重燃市场对欧洲央行扫西、意两国债寄望,但德国央行又泼冷水,指这不是最佳解决之道,亦反对向ESM发银行执照,但就认为由EFSF购债问题较少.可见在德国立场来讲,还未到生死关头未松手,ECB下周四会议需有明确明示,不然,淡鳄又借失望来打反击战.按月线图示,恒指一直受制下降轨,只有突破才能释怀.短线上落势较为明显,上不破20,000,下不穿18,000.经昨日一弹,处在跌破小型头肩顶的后抽势,下周若未能冲涨,确认后抽再落,试18,200压力未消.
中移动(0941.HK)昨创下52周新高位89港元,收报88.9港元,走势强.今年以来股价涨升17.13%,但恒指只涨4.56%,同类型股份中国联通(0762.HK)跌29.62%.对中移动的强势,非间间大行认同,认为盈利缺乏高增长点,随着市场开放竞争增大,息率又不算高到吸引死人.(003)
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传有新政,内银纾压/ 余少文
大市反弹,内银股成为领涨股.中国内地传出银监会可能给予中国内地银行业6年过渡期,让资本充足率分段达标,或可缓和内银股资金压力.至于四大行A股股价已跌至中国汇金去年10月入市价,或令人憧憬汇金会再增持四大行.国企指数全日升187点或2%,收9,398点,75%主板H股随大市上升,是近期最多H股上升的一日,内银股更全线上升,升幅至少也有2%,国企指数成交额增加至106亿港元.至于红筹指数升93点或2.5%,收3,789点,成交额46亿港元,成分股中只有华晨中国(1114.HK)逆市下跌.内银股调整了四个月,今次能否逆转之前跌势,有待观望,但四大行A股已跌至大股东中国汇金去年10月10日入市当日收市价,相关H股亦有建设银行(0939.HK)和工商银行(1398.HK)近期曾跌穿当日收市价,反映四大行过去九个月差不多打回原形,会否吸引中国再增持有待观望.惟中国继去年10月10日增持后,亦曾在去年第四季和今年首季透过不同途径再增持四大行,若然肯再增持四大行,对内银股而言会是打了一枝强心针.
当然,内银股每况愈下,反映市场预期内银股盈利增长放缓,只是也有人担心地方债、三角债、企业倒闭、不良贷款上升等问题会令内银股盈利倒退情况更为恶劣.不过,到目前为止,地方债问题已缓和下来,地方企业倒闭确实是持续,会否推高不良贷款率也有待观察,目前难言内银股因上述利淡因素而会必死.至于近年一直困扰内银股的资本压力,也是股价下滑主要原因之一,但中国内地媒体报道,银监会正在酝酿制定银行资本管理办法分步达标实施意见,当中可能将原定明年1月1日实施的商业银行资本管理办法,批准银行资本充足率在2018年底前达标,即先确定一个资本充足率起点,然后规定每年递增比例,至2008年达标.有关消息指银行要集中实施新办法,可能会对市场造成冲击,故分步达标可分段释放压力.
当然,相关意见仍在草拟阶段,最后会否写入最后拍板的意见文件内,也存在变数,惟有关方面在相关题目上吹风,或是看市场反应,若然反应正面,落实机会颇高,最终会利好内银股.其实,香港上市的内银股今年首季的资本充足率,基本都达标,只有民生银行(1988.HK)没有披露相关资料,而明年1月实施的办法要求系统重要性银行和其他银行的资本充足率分别为11.5%和10.5%.(010)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。