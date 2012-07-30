〔港报社评〕防国民教育令学校变磨心--星岛日报7月30日

数以万计的家长和各界人士,酷热下上街游行,反对把国民教育列入学校必修科目.有家长声称不惜教子女杯葛课堂,部分本来不介意推行国民教育课的学校和教师,难免担心夹在政府和家长之间.政府连日解画,没有取得预期中的效果,当局首要反省的,是究竟政策本身有问题,还是沟通方面有重大缺失;当局本来打算加强国民教育,反而突然激起反对国民教育的紧张局面,中间出了甚么问题.

昨日政府发表声明,会由教育局成立一个有广泛参与的委员会,就德育及国民教育科在3年开展期的推行,向教育局提供意见,以释除疑虑.发起今次游行的团体,以及教育专业人员协会,已经表明不会加入,这种反应相信是预期之内.政府如果期望委员能够发挥作用,就要另订角色,针对教学团体对推行政策的意见和具体困难,为改善政策提供真正建设性意见.

相对于部分人士要求撤回国民教育,办学团体的态度尚算温和,一些今秋不会推行国民教育科的办学团体,已经表明打算自制适合的教材以便日后推行.当局现在要关注的,是部分家长的反对情绪,对学校是否推行国民教育科的影响.

昨日有示威家长表示:如果学校强行推出国民教育科,会叫子女上堂时作出自修来杯葛.即使不教子女把国民教育课变成公民抗命课的家长,或许仍会向学校提出质疑.政府要做好与家长的沟通工作,在有需要时调整政策细节,不要令有意推行国民教育的学校和教师,成为政府与家长对峙的磨心,令政策再添阻力.(A04)