〔港报社评〕防国民教育令学校变磨心--星岛日报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
数以万计的家长和各界人士,酷热下上街游行,反对把国民教育列入学校必修科目.有家长声称不惜教子女杯葛课堂,部分本来不介意推行国民教育课的学校和教师,难免担心夹在政府和家长之间.政府连日解画,没有取得预期中的效果,当局首要反省的,是究竟政策本身有问题,还是沟通方面有重大缺失;当局本来打算加强国民教育,反而突然激起反对国民教育的紧张局面,中间出了甚么问题.
昨日政府发表声明,会由教育局成立一个有广泛参与的委员会,就德育及国民教育科在3年开展期的推行,向教育局提供意见,以释除疑虑.发起今次游行的团体,以及教育专业人员协会,已经表明不会加入,这种反应相信是预期之内.政府如果期望委员能够发挥作用,就要另订角色,针对教学团体对推行政策的意见和具体困难,为改善政策提供真正建设性意见.
相对于部分人士要求撤回国民教育,办学团体的态度尚算温和,一些今秋不会推行国民教育科的办学团体,已经表明打算自制适合的教材以便日后推行.当局现在要关注的,是部分家长的反对情绪,对学校是否推行国民教育科的影响.
昨日有示威家长表示:如果学校强行推出国民教育科,会叫子女上堂时作出自修来杯葛.即使不教子女把国民教育课变成公民抗命课的家长,或许仍会向学校提出质疑.政府要做好与家长的沟通工作,在有需要时调整政策细节,不要令有意推行国民教育的学校和教师,成为政府与家长对峙的磨心,令政策再添阻力.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。