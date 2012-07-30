〔港报社评〕反国民教育没有道理--文汇报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
昨日的反国民教育游行,表面上由国民教育家长关注组和学民思潮等团体牵头,实际上,反对派政党团体才是真正的组织者和操盘手.这次游行是反对派进行的选举操作.事实上,国民教育早已是国际惯例,香港已回归15年,酝酿国民教育用了10年,谘询跨越了2年,之后还有3年的开展期,在如此宽松的空间下,反对派还要挑起反国民教育的风波,是完全没有道理的.香港社会应该理性讨论国民教育,对于反对派鼓动国民教育争议、进行选举操作的图谋必须予以揭露.
昨天的游行,反对派是真正的组织者和主角.扮演台前角色的国民教育家长关注组,其发起人和发言人陈惜姿是"壹周刊"前副总编辑,是黎智英的得力干将.从反对派喉舌"苹果日报"连日来竭力催谷游行,到反对派大量张贴海报并大力发动地区桩脚参与游行,再到久未露面的陈日君呼吁市民参加游行,都可以看出昨天的游行,是反对派精心策划和组织的.
推行国民教育是国际惯例,反对派反国民教育完全站不住脚.反对派以反国民教育作为选举操作手段,企图以此攻击政府和建制派,扭曲正常的选情,在香港社会制造分化,并挑拨离间香港与国家的关系.有些家长参与游行,对国民教育表达不同的诉求.对此,政务司司长林郑月娥表示,会以实事求是的态度,回应反对国民教育科游行人士的诉求,将成立委员会,反映推行国民教育科的意见.对促进社会理性讨论国民教育,成立委员会是合适的安排.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。