〔港报社评〕反国民教育没有道理--文汇报7月30日

昨日的反国民教育游行,表面上由国民教育家长关注组和学民思潮等团体牵头,实际上,反对派政党团体才是真正的组织者和操盘手.这次游行是反对派进行的选举操作.事实上,国民教育早已是国际惯例,香港已回归15年,酝酿国民教育用了10年,谘询跨越了2年,之后还有3年的开展期,在如此宽松的空间下,反对派还要挑起反国民教育的风波,是完全没有道理的.香港社会应该理性讨论国民教育,对于反对派鼓动国民教育争议、进行选举操作的图谋必须予以揭露.

昨天的游行,反对派是真正的组织者和主角.扮演台前角色的国民教育家长关注组,其发起人和发言人陈惜姿是"壹周刊"前副总编辑,是黎智英的得力干将.从反对派喉舌"苹果日报"连日来竭力催谷游行,到反对派大量张贴海报并大力发动地区桩脚参与游行,再到久未露面的陈日君呼吁市民参加游行,都可以看出昨天的游行,是反对派精心策划和组织的.

推行国民教育是国际惯例,反对派反国民教育完全站不住脚.反对派以反国民教育作为选举操作手段,企图以此攻击政府和建制派,扭曲正常的选情,在香港社会制造分化,并挑拨离间香港与国家的关系.有些家长参与游行,对国民教育表达不同的诉求.对此,政务司司长林郑月娥表示,会以实事求是的态度,回应反对国民教育科游行人士的诉求,将成立委员会,反映推行国民教育科的意见.对促进社会理性讨论国民教育,成立委员会是合适的安排.(A05)