〔港报社评〕家长理性单纯勿误判,国教科应该推倒重来--明报7月30日

数以万计家长、学生及市民昨日上街反对即将推行的国民教育科,反映公众明显已对该科失去信任,任何延期或小修小补式措施均不能力挽狂澜于既倒,教育局绝对不能硬闯.政府应效法当年处理西九文化区单一招标的做法,把国教科推倒重来,重新谘询,广纳持份者的意见,就课程指引、评核机制及具体教材重新展开深入广泛的讨论,只有如此,才能释除公众的疑虑,避免挑起进一步的社会矛盾.

社会从本质上反对国民教育的声音并不强烈,社会反对的,只是政府现时要推行的国教科及其偏颇的内容.推倒重来的国教科,应把社会上种种持份者拉在一起,共商如何推行,邀请的对象应不单包括教师、学生团体及学者,连这次高调反对的团体也应在邀请之列,确保他们的意见得到充分反映.

推倒重来后的国教科谘询,不单要包括课程指引,连具体的评核机制及教材内容,也必须一并谘询公众,必要时更可分阶段谘询,确保国教科是真正的国民教育,教授学生认识祖国及中华文化,而非把爱党爱政权的一套硬塞进学生脑袋中.

正正因为推倒重来,当年的西九计划被推倒了,但西九计划同时也被保护了,不至于沦为地产霸权的象征,西九文化区得到一个相对健康地重生的机会.推倒重来,国教科看似被推倒了,但同时也被保护了,不至于沦为使人厌恶的洗脑教育,国教科也将会得到一个健康地重生的机会,重新上路,重新赢取市民的信任.(A04)