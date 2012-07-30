〔港报社评〕家长理性单纯勿误判,国教科应该推倒重来--明报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
数以万计家长、学生及市民昨日上街反对即将推行的国民教育科,反映公众明显已对该科失去信任,任何延期或小修小补式措施均不能力挽狂澜于既倒,教育局绝对不能硬闯.政府应效法当年处理西九文化区单一招标的做法,把国教科推倒重来,重新谘询,广纳持份者的意见,就课程指引、评核机制及具体教材重新展开深入广泛的讨论,只有如此,才能释除公众的疑虑,避免挑起进一步的社会矛盾.
社会从本质上反对国民教育的声音并不强烈,社会反对的,只是政府现时要推行的国教科及其偏颇的内容.推倒重来的国教科,应把社会上种种持份者拉在一起,共商如何推行,邀请的对象应不单包括教师、学生团体及学者,连这次高调反对的团体也应在邀请之列,确保他们的意见得到充分反映.
推倒重来后的国教科谘询,不单要包括课程指引,连具体的评核机制及教材内容,也必须一并谘询公众,必要时更可分阶段谘询,确保国教科是真正的国民教育,教授学生认识祖国及中华文化,而非把爱党爱政权的一套硬塞进学生脑袋中.
正正因为推倒重来,当年的西九计划被推倒了,但西九计划同时也被保护了,不至于沦为地产霸权的象征,西九文化区得到一个相对健康地重生的机会.推倒重来,国教科看似被推倒了,但同时也被保护了,不至于沦为使人厌恶的洗脑教育,国教科也将会得到一个健康地重生的机会,重新上路,重新赢取市民的信任.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。