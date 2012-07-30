〔港报社评〕洗脑之患家长激愤不撤计划难息风波--信报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
民间反对国民教育科大联盟发起游行,要求政府撤回国民教育科,事件发展至今,若执政者拒绝顺应民意,一意孤行,必然扩大社会内部分裂,进一步破坏政府与中产阶层市民的关系,最终危害自身的管治威信.
梁振英新政府上台不足一个月,继月初数以10万计市民上街,质疑新任特首的诚信,昨天再有近10万人冒酷热天气之苦,声嘶力竭为子女独立自主思考的教育环境不受破坏而抗争,若政府强行落实计划,只会引发更激烈的反对声音和行动.
香港回归中国,以"一国两制、港人治港"作维系社会运行的基础.由中西文化碰撞所形成自身的价值体系,包括开放、自由、法治和多元的观念,已深深嵌入到香港核心价值系统之中,与中国的制度和价值观念有异,不完全融通,因而在去殖民化过程中,往往视之为香港人国家观念淡薄.
向学童灌输正确的道德观念和情操,相信没有人会反对.从教育工作立场看,在幼童成长阶段,德性教育尤其重要.不过,如今家长担心,国民教育科把国内的爱国标准移植到香港,而"中国模式国家专题教学手册"的若干内容,又恰恰展现露骨的移植,政治意图呼之欲出.
事到如今,特区政府撤回今年所有推行国民教育的计划决定,重新谘询,并把制订科目教材的权力,从官方的阴影中解放出来,还给教育界、家长和学生团体等政策主体,相信才能化解这场社会震荡.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。