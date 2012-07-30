〔港报社评〕洗脑之患家长激愤不撤计划难息风波--信报7月30日

民间反对国民教育科大联盟发起游行,要求政府撤回国民教育科,事件发展至今,若执政者拒绝顺应民意,一意孤行,必然扩大社会内部分裂,进一步破坏政府与中产阶层市民的关系,最终危害自身的管治威信.

梁振英新政府上台不足一个月,继月初数以10万计市民上街,质疑新任特首的诚信,昨天再有近10万人冒酷热天气之苦,声嘶力竭为子女独立自主思考的教育环境不受破坏而抗争,若政府强行落实计划,只会引发更激烈的反对声音和行动.

香港回归中国,以"一国两制、港人治港"作维系社会运行的基础.由中西文化碰撞所形成自身的价值体系,包括开放、自由、法治和多元的观念,已深深嵌入到香港核心价值系统之中,与中国的制度和价值观念有异,不完全融通,因而在去殖民化过程中,往往视之为香港人国家观念淡薄.

向学童灌输正确的道德观念和情操,相信没有人会反对.从教育工作立场看,在幼童成长阶段,德性教育尤其重要.不过,如今家长担心,国民教育科把国内的爱国标准移植到香港,而"中国模式国家专题教学手册"的若干内容,又恰恰展现露骨的移植,政治意图呼之欲出.

事到如今,特区政府撤回今年所有推行国民教育的计划决定,重新谘询,并把制订科目教材的权力,从官方的阴影中解放出来,还给教育界、家长和学生团体等政策主体,相信才能化解这场社会震荡.(A02)