〔港报社评〕先释家长疑虑,方推国民教育--经济日报7月30日

天文台昨发出酷热天气警告,但逾万家长仍携同子女参与反国民教育游行,明显是为了下一代,无奈走上街头.国民教育的推行惹如此大反弹,无疑是港府施政极大警号.不少家长并非根本上反对国民教育,他们赞成让孩子多了解国家的历史、文化与社会发展,但很忧虑国民教育会沦为洗脑教育.

平情而论,政府有关的课程指引虽有惹疑之处,但真正细读指引的家长相信不多,将中国模式手册等同课程指引甚至国民教育,亦非公允;但问题关键是不少市民缺乏根本信任.其一,梁振英相对获较高民意支持当上特首,但非因市民深信他可扞卫港人的核心价值,而是其强政形象符合市民求变心态,而他及其团队近期不断爆发各种问题,在市民心中诚信更日益受疑.其二,国民教育涉意识形态,凸显中国爱国理念与港人核心价值的冲突,加上各界盛传国民教育是中央交予港府推动人心回归的硬任务,令不少市民忧虑国民教育先试行后检讨是温水煮蛙.

尤其家长的忧虑,可以理解,惟理性讨论同样重要,家长和教师等在反对国民教育之时,宜详细了解国民教育的课程指引,向港府具体提出忧虑之处及修订建议,让国民教育即使最终要推行,仍能避免洗脑之嫌.港府应真诚地听取家长和教师的意见,修订课程指引,释除他们的忧虑,争取支持.此役对港府是重大教训,即施政必须赢得持份者支持,否则寸步难行;日后在推行政改,甚或图为第二十三条立法等高度敏感问题时,就更必须如此,才能避免赔上管治与社会稳定.(A08)