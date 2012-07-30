〔港报社评〕先释家长疑虑,方推国民教育--经济日报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
天文台昨发出酷热天气警告,但逾万家长仍携同子女参与反国民教育游行,明显是为了下一代,无奈走上街头.国民教育的推行惹如此大反弹,无疑是港府施政极大警号.不少家长并非根本上反对国民教育,他们赞成让孩子多了解国家的历史、文化与社会发展,但很忧虑国民教育会沦为洗脑教育.
平情而论,政府有关的课程指引虽有惹疑之处,但真正细读指引的家长相信不多,将中国模式手册等同课程指引甚至国民教育,亦非公允;但问题关键是不少市民缺乏根本信任.其一,梁振英相对获较高民意支持当上特首,但非因市民深信他可扞卫港人的核心价值,而是其强政形象符合市民求变心态,而他及其团队近期不断爆发各种问题,在市民心中诚信更日益受疑.其二,国民教育涉意识形态,凸显中国爱国理念与港人核心价值的冲突,加上各界盛传国民教育是中央交予港府推动人心回归的硬任务,令不少市民忧虑国民教育先试行后检讨是温水煮蛙.
尤其家长的忧虑,可以理解,惟理性讨论同样重要,家长和教师等在反对国民教育之时,宜详细了解国民教育的课程指引,向港府具体提出忧虑之处及修订建议,让国民教育即使最终要推行,仍能避免洗脑之嫌.港府应真诚地听取家长和教师的意见,修订课程指引,释除他们的忧虑,争取支持.此役对港府是重大教训,即施政必须赢得持份者支持,否则寸步难行;日后在推行政改,甚或图为第二十三条立法等高度敏感问题时,就更必须如此,才能避免赔上管治与社会稳定.(A08)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。