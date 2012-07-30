〔香港热股〕熔盛重工重挫逾16%至历史新低,稍早其主席卷入美国SEC控诉

路透香港7月30日电---中国最大民营造船企业--熔盛重工(1101.HK)周一早盘重挫逾16%至历史新低,因公司稍早证实其主席拥有的公司被美国证券交易委员会(SEC)作出投诉,并预计今年上半年净利大幅减少.

熔盛重工早盘初段一度重挫至1.17港元,为自2010年11月上市以来新低.香港时间09:41,该股跌14.29%,报1.2港元;大市恒生指数.HSI则升1.36%.

该公司稍早证实,其主席兼非执行董事张志熔间接全资拥有的公司Well Advantage被美国证监会作出投诉,且被美国法庭颁令冻结资产,因后者在拥有关于中国海洋石油有限公司(0883.HK)拟收购Nexen IncNXY.TONXY.N的未公开资料的情况下,涉嫌进行Nexen的股票交易.

中海油7月23日表示同意以151亿美元的价格收购Nexen.当天Nexen股价跳涨了近52%.

同时,熔盛重工称,受造船订单及价大跌影响,预计今年上半年净利按年大幅减少.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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